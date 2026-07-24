Serik ilçesinde sera işçisi olarak çalışan ve çarşamba günü saat 19.00'dan sonra haber alınamayan Salih Arslantaş'ın yakınları, dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma, dün saat 16.00 sıralarında Burmahancı Mahallesi'nde arama yaptı. Arslantaş'ın arkadaşlarıyla kaybolmadan önce kanal kenarında vakit geçirdiğini tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Yapılan incelemede dün Arslantaş'ın motosikleti, cep telefonu ve terliğinin yeri belirlendi.

3 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Kanalda Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD ile İHH Arama ve Kurtarma ekibi yaklaşık 3 kilometrelik alanda tarama yaptı. Dün havanın kararmasının ardından kanaldaki çalışmalara ara veren ekipler, bugün sabah saatlerinde yeniden arama gerçekleştirdi.

Arslantaş'ın cenazesi, akşam saatlerinde eşyalarının bulunduğu alandan yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Çandır Mahallesi'ndeki kanalda bulundu. Kanalda dalgıçların arama çalışmasını takip eden Arslantaş'ın yakınları, cenazenin bulunmasının ardından ağlayıp fenalaştı. Jandarmanın teselli etmeye çalıştığı yakınlarından rahatsızlananları sağlık ekipleri kontrol etti. Olay yerindeki incelemenin ardından Arslantaş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Arslantaş'ın kaybolduğu belirtilen gün 3 arkadaşı ile birlikte sulama kanalına serinlemek için girdiği, bir süre sonra arkadaşlarının gittiği, Arslantaş'ın ise yüzmeye devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.