Fenerbahçe'nin, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 27 yaşındaki Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için yürüttüğü transfer çalışmaları hız kazandı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sarı-lacivertli yönetim oyuncuya bol bonuslu bir sözleşme sundu.

Milan'ın 150 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Portekizli yıldız için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe cephesi bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürürken, satın alma opsiyonlu kiralama formülü de masada yer alıyor. Transfer görüşmelerinde dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes aracı olarak görev alırken, sarı-lacivertli kulübü Mirsad Türkcan ve Ahmet Bulut temsil ediyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI NELER?

Oyuncuya sunulan 4 yıllık sözleşme teklifinde yıllık 8 milyon Euro garanti ücret bulunuyor. Performans odaklı sözleşmede; sezonda 20 maç sınırının aşılması halinde 1.5 milyon Euro, 15 gol barajına ulaşılması durumunda 1.5 milyon Euro ve şampiyonluk kazanılması halinde 1 milyon Euro ek prim ödenmesi öngörülüyor.

TRANSFERİN ZİNCİRLEME ETKİSİ NASIL OLACAK?

Fenerbahçe yönetimi, bu maliyetli operasyon öncesinde takımda forma giyen kadro fazlası ve yüksek maaşlı yabancı oyuncularla yollarını ayırarak bütçe limiti açmayı planlıyor. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi Avrupa pazarında da zincirleme bir etki yaratacak. Milan, Leao'nun satışından elde etmeyi planladığı 50 milyon Euro'luk gelirin 40 milyon Euro'sunu, Genk forması giyen Yunan genç yetenek Konstantinos Karetsas'ın transferi için kullanmayı hedefliyor.