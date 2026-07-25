Orta Doğu'da artan gerilim ve uçuş rotalarının değişmesi, turizmde rekor kıran Dubai'yi yeni stratejiler geliştirmeye yöneltti. Şehir yönetimi, azalan ziyaretçi sayılarını telafi etmek amacıyla Bir Dubai Daveti isimli yeni bir teşvik programı başlattı.

Uygulama kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ve ülkede ikamet edenler, yakınlarını Dubai'ye davet edebiliyor. 20 Temmuz ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında şehre gelecek olan misafirler, otel konaklamaları ve restoran indirimlerini de içeren 3 bin dirhem (yaklaşık 800 dolar) değerinde bir avantaj paketinden yararlanacak.

5 YILLIK VİZE VE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Turizmdeki kan kaybını durdurmak isteyen yerel yönetim, teşvikleri sadece davet programıyla sınırlı tutmuyor. Sık seyahat edenler için beş yıl geçerli çok girişli yeni bir turist vizesi devreye alındı. Ayrıca Emirates Havayolları işbirliğiyle lüks otellerde ücretsiz konaklama imkanları sunulurken, uzun süreli ziyaretçilerin yerel banka hesabı açmasını kolaylaştıran finansal esneklikler getirildi.

BBC VERİLERİ BÖLGESEL DÜŞÜŞÜ GÖSTERİYOR

BBC'nin aktardığı verilere göre, bölgedeki çatışmalar turizm sektöründe ağır bir tahribat yarattı. Orta Doğu genelinde 2026 yılının ilk çeyreğinde uluslararası turist varışlarında yüzde 14'lük bir gerileme yaşandı. Dubai'de faaliyet gösteren bazı restoran zincirleri gelirlerinin yüzde 80'e varan oranda düştüğünü ve çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığını bildirdi. Ürdün'de ziyaretçi sayısı yüzde 30 azalırken, Lübnan turizminde bu oran yüzde 80'e ulaştı.

LÜKS OTELLERDE YENİLEME KARARI

Geçtiğimiz yıl 19,5 milyon uluslararası turisti ağırlayarak yüzde 80,7 otel doluluk oranına ulaşan şehir, güvenlik endişeleri nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Çatışmaların ilk aylarında Palm Adası'ndaki Fairmont Oteli'ne isabet eden enkaz parçaları ve bir düzineden fazla kişinin hayatını kaybetmesi, hava yolu şirketlerinin rotalarını değiştirmesine neden oldu. Ziyaretçi sayısındaki sert düşüşün ardından, yelken biçimindeki ünlü Burj Al Arab oteli tamamen kapanarak 18 ay sürecek kapsamlı bir restorasyon sürecine girdi.