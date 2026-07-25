Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Galatasaray camiasında taraftarların transfer gecikmesi yönündeki eleştirileri, kulüp yönetimi ve teknik heyet tarafından sakinlikle karşılanıyor. Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk, takımın iskeletini koruyarak sadece üst düzey takviyeler yapma konusunda uzlaşmaya vardı.

Görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Can Uzun, Bruno Fernandes ve Brahim Diaz gibi isimleri gündeminde tutuyor. Aceleci davranıp hata yapmak istemeyen yönetim, süreci planlı bir şekilde yürütüyor. Özbek'in Buruk'a kaliteli oyuncu sözü verdiği, başarılı çalıştırıcının ise A+ seviyesindeki oyuncuların gelmesi şartıyla beklemeye razı olduğu bildirildi.

HEDEF AĞUSTOS AYINA KADAR GOLCÜ TRANSFERİ

Teknik heyetin raporu doğrultusunda temaslarını hızlandıran Galatasaray cephesi, öncelikli olarak forvet hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Planlamaya göre ağustos ayına kadar bir golcü transferinin resmiyet kazanması bekleniyor. Forvet takviyesinin tamamlanmasının ardından yönetimin tüm ağırlığını 10 numara pozisyonuna vereceği ifade edildi.

A+ OYUNCU STRATEJİSİ TAKIM KİMYASINI NASIL ETKİLER?

Büyük kulüplerin transfer dönemlerinde yaşadığı panik alımları, genellikle uzun vadeli mali yükümlülüklere ve kadro şişkinliğine yol açıyor. Galatasaray'ın mevcut kadro istikrarını koruyarak yalnızca eksik bölgelere nokta atışı ve yüksek profilli oyuncular araması, Avrupa hedefleri doğrultusunda riskleri minimize etme stratejisi olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda ağustos ayına kadar sürecek bekleyiş, kulübün pazarlık gücünü artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.