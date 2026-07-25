Siyah beyazlı ekip, Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Arap basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş, transfer sürecindeki en büyük engel olan menajerlik ücreti sorununu çözüme kavuşturdu. Daha önce 34 yaşındaki oyuncu ile senelik 12 milyon Euro karşılığında 1+1 yıllık ön anlaşma sağlayan yönetim, menajer Rami Abbas'ın talepleri nedeniyle beklemeye geçmişti.

MENAJER KRİZİ NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Sürecin tıkanmasına neden olan asıl konu, menajer Rami Abbas'ın 7.5 milyon Euro tutarında bir ücret talep etmesiydi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu talebe karşı çıkarak, "Menajer, komisyonunu yüzde 35 gibi inanılmaz bir rakama çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. Son gelişmelere göre, Beşiktaş forması giymek isteyen Salah'ın devreye girmesiyle menajer Abbas, yüksek bulunan bu komisyon oranında indirime gitmeyi kabul etti. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Mısırlı yıldızın birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması öngörülüyor.

SALAH'IN KARİYER İSTATİSTİKLERİ NELER SÖYLÜYOR?

Avrupa futboluna 2012 yılında İsviçre'nin Basel ekibiyle giriş yapan Salah, sonrasında Chelsea forması giydi. İngiltere'deki ilk döneminde beklenen süreyi bulamayan oyuncu, sırasıyla Fiorentina ve Roma'ya kiralandı. Roma'nın bonservisini almasının ardından 2017 yılında 42 milyon Euro bedelle Liverpool'a transfer olan yıldız isim, burada 9 sezon boyunca görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla 41 resmi maça çıkan deneyimli futbolcu, sezonu 12 gol ve 10 asist ile tamamladı.

2026

Dünya Kupası sürecinde de mücadele eden Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Salah, milli formayla bugüne kadar çıktığı 121 maçta 68 gol atıp 37 asistlik bir performans sergiledi.