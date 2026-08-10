ALANYA Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcularından milli atlet Sevim Gerçek, kariyerine önemli bir uluslararası organizasyon daha eklemeye hazırlanıyor. Gerçek, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları’nda Ay-yıldızlı formayı giyecek.

Elit Kadınlar kategorisinde Türkiye adına mücadele edecek milli sporcu, organizasyonda başarılı bir performans ortaya koyarak ülkesini ve Alanya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA SEÇİLDİ

Sevim Gerçek’in Akdeniz Oyunları için milli takım kadrosunda yer alması, Alanya Belediyespor camiasında da büyük sevinç ve gururla karşılandı.

Uluslararası organizasyonda Türkiye’nin başarısı için mücadele edecek Gerçek’in performansı, Alanya’daki spor camiası tarafından da yakından takip edilecek.

ALANYA’NIN GURURU OLDU

Ay-yıldızlı formayla uluslararası arenaya çıkmaya hazırlanan Sevim Gerçek, Alanya Belediyespor’u da önemli bir organizasyonda temsil etmiş olacak. Başarılı sporcunun milli takım kadrosuna seçilmesi, kulübün sporcu yetiştirme çalışmalarının gurur veren sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.

Alanya Belediyespor Kulübü de milli sporcusunu tebrik ederek İtalya’da gerçekleştirilecek organizasyonda başarı dileklerini iletti.

GÖZLER İTALYA’DA OLACAK

21 Ağustos’ta başlayacak ve 3 Eylül’e kadar devam edecek organizasyonda Sevim Gerçek’in ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

Elit Kadınlar kategorisinde güçlü rakipleri karşısında mücadele edecek milli atletin hedefi, Ay-yıldızlı forma altında başarılı sonuçlara imza atarak Türkiye’yi ve Alanya’yı gururlandırmak olacak.

Alanya Belediyespor camiası ve Alanyalı sporseverlerin desteğini arkasına alarak İtalya’ya gidecek Sevim Gerçek, Akdeniz Oyunları’nda Türkiye adına ter dökecek. (Mehmet TUNÇ)