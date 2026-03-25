Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklu yargılandığı soruşturmanın kilit ismi, iş insanı Sezgin Köysüren dün akşam gözaltına alınan 14 kişi arasında yer aldı.

​DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME

​EKPA İnşaat'ın sahibi olan Sezgin Köysüren, Muhittin Böcek hakkındaki iddianamede en kritik şikayetçi konumundaydı. İddianameye göre; seçim sürecinde Böcek’in Köysüren’den dükkan karşılığı menfaat talep ettiği, Köysüren’in de bu talebi kabul ettiği öne sürülmüştü. Daha önce mahkeme tarafından hakkında "zorla getirilme" kararı çıkarılan Köysüren’in uyuşturucu operasyonuyla yakalanması, Antalya siyasetinde ve süren davada şok etkisi yarattı.

​OPERASYON ŞOFÖRLERE DE SIÇRADI

​Operasyonun kapsamı sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmadı. Muhittin Böcek’in yakın çalışma ekibinde yer alan iki şoförü de sabahın erken saatlerinde Antalya’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şoförlerin sorgulanmak üzere İstanbul’a sevk edildikleri ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

