Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Antalya Şubesi tarafından paylaşılan son verilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında en düşük emekli maaşının açlık sınırını karşılama kapasitesinde ciddi bir düşüş yaşandı. Antalya ve ilçelerinde yaşayan binlerce emekliyi yakından ilgilendiren tabloya göre, 20 bin TL olan taban aylık, artan gıda ve yaşam maliyetleri karşısında hızla değer kaybediyor.

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Antalya Şube Başkanı İbrahim Tezcan'ın aktardığı istatistikler, yılın başından bu yana yaşanan gerilemeyi ay ay ortaya koydu. Ocak 2026'da yüzde 64,05 olan en düşük emekli aylığının açlık sınırını karşılama oranı, şubat ayında yüzde 61,79'a, mart ayında yüzde 60,99'a geriledi. Düşüş ivmesi nisan ayında yüzde 57,80 ile devam ederken, mayıs ayı itibarıyla bu oran yüzde 56,86 seviyesine kadar indi.

ALIM GÜCÜNDEKİ KAYIP NASIL ETKİ YARATIYOR?

Mevcut maaş seviyesinin açlık sınırının yarısına yaklaşması, emeklilerin temel gıda ihtiyaçlarına ulaşımını zorlaştırıyor. İbrahim Tezcan yaptığı açıklamada, emeklilerin sağlıklı ve dengeli beslenme imkânını kaybetme noktasına geldiğini bildirdi. Yılın henüz ilk yarısı tamamlanmadan ortaya çıkan bu tablonun, pazar ve market fiyatlarındaki yükselişle birlikte dar gelirli vatandaşları ekonomik bir çıkmaza ittiği ifade edildi. Kurum temsilcileri, enflasyon karşısında maaş zamlarının yetersiz kaldığını vurgulayarak acil refah payı düzenlemesi talebini yineledi.

ALANYA'DAKİ EMEKLİLER SÜRECİ NASIL TAKİP EDİYOR?

Antalya'nın en yoğun emekli nüfusuna sahip ilçelerinden biri olan Alanya'da da bu verilerin yansımaları bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle yerel pazarlardaki taze gıda fiyatları, dar gelirli emeklilerin bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Sabit geliri 20 bin TL olan vatandaşların, turizm bölgesinin getirdiği dinamikler nedeniyle alım gücü kaybını daha belirgin hissettiği dikkat çekiyor. Maaş iyileştirmelerinin hayata geçirilmemesi durumunda, emeklilerin harcama kapasitesindeki bu düşüşün yerel esnafın iş hacmine de muhtemel bir etki yaratabileceği değerlendiriliyor.