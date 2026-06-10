Son dönemde artan kira bedelleri ve ekonomik dalgalanmalar, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki hukuki uyuşmazlıkları zirveye taşıdı. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, tahsilat sorunu yaşayan bazı mülk sahiplerinin yasal olmayan yollara başvurduğunu belirterek kamuoyuna önemli uyarılarda bulundu. Gündüz'ün açıklamalarına göre, kira borcu ödenmemiş olsa dahi ev sahibinin konuta giderek kilidi değiştirmesi veya kiracının eşyalarını dışarı atması doğrudan suç teşkil ediyor.

Mülkiyet hakkının kişilere sınırsız bir özgürlük sunmadığına dikkat çeken Gündüz, tapu sahibinin sözleşme süresince kullanım hakkına müdahale edemeyeceğini aktardı. Kira sözleşmesinin yürürlükte olduğu her senaryoda, kiracının barınma ve kullanım hakkı yasalar tarafından güvence altına alınıyor. Bu nedenle mülk sahiplerinin, kendi inisiyatifleriyle kiracının yaşam alanına girmesi veya konuta erişimini engellemesi ağır yaptırımlara zemin hazırlıyor.

KİLİT DEĞİŞTİRMEK HANGİ SUÇ KAPSAMINA GİRİYOR?

Kiracının evine girişinin fiziksel olarak engellenmesi, sadece bir özel hukuk ihlali değil, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç sayılıyor. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Gündüz, bu tür eylemlerin hakkı olmayan yere tecavüz suçu çerçevesinde yargıya taşınabileceğini bildirdi. Ayrıca, eve giremeyen kiracının yaşayacağı mağduriyetler doğrultusunda ev sahibine karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı da gündeme gelebiliyor.

KİRACILAR BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPMALI?

Hukukçular, kapı kilidi değiştirilen veya eşyaları tahliye edilen kiracıların vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerektiğini belirtiyor. Tutanak tutulmasının ardından savcılığa yapılacak suç duyurusu, ev sahibinin yasal sınırları aştığını resmi olarak belgeliyor. Tahliye sürecinin yasal yollarla işlemesi için mülk sahibinin önce noter aracılığıyla ihtarname çekmesi, ardından icra veya sulh hukuk mahkemelerinde dava açması zorunlu tutuluyor.

TAHLİYE YETKİSİ SADECE YARGIDA

Hiçbir mülk sahibinin kendi kararıyla tahliye işlemi gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Neşet Gündüz, çözüm adresinin yalnızca mahkemeler ve icra daireleri olduğunu açıkladı. Kiracıların da sözleşme yükümlülüklerine uyması gerektiğini hatırlatan Gündüz, tarafların arabuluculuk sistemini kullanmalarını tavsiye etti. Özellikle yabancı yerleşimi ve turizm dinamikleri nedeniyle kira sirkülasyonunun yüksek olduğu Antalya ve Alanya bölgesinde, bu tür yasal uyarıların piyasa düzeni açısından yakından takip edildiği dikkat çekiyor.