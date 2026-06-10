Türkiye genelinde yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, meteorolojik kaynaklı doğal afet risklerine karşı uyarılar gelmeye başladı.

CNN TÜRK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in aktardığına göre, yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle bu yıl "süper hücre" olarak bilinen şiddetli fırtına bulutları daha sık görülecek.

Söz konusu hava olaylarının özellikle yerel ölçekte ani geliştiğine dikkat çekiliyor. Yakın zamanda Niğde'de meydana gelen benzer bir olayda, aniden bastıran dolu ve fırtına nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi de yaralanmıştı. Uzmanlar, ilkbahar ve yaz başlangıcında bu tür bireysel sistemlerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini öngörüyor.

RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

Prof. Dr. Şen'in değerlendirmelerine göre, geniş alanları kapsayan klasik sistem yağışlarından farklı olan süper hücreler, yerel topografik şartlar ve yer seviyesindeki yüksek sıcaklıklarla tetikleniyor. Bu yaz özellikle İç Ege, İç Anadolu ile Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde bu tek hücreli bulutların etkisinin daha yoğun hissedilmesi bekleniyor.

SÜPER HÜCRE NASIL OLUŞUR VE NEDEN TEHLİKELİDİR?

Bilimsel adıyla çok güçlü "kümülonimbus" bulutları olan süper hücreler, denizden gelen nemli havanın da etkisiyle yaklaşık 10 kilometre kalınlığa ulaşabiliyor. Bulut içindeki şiddetli düşey hava akımları, yağmur damlalarının yere inmesini engelleyerek tekrar yukarı taşıyor. Sıfır derecenin altındaki seviyelerde donan damlalar, bu döngü her tekrarlandığında büyüyor. Sonuç olarak ceviz veya elma büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri yeryüzüne düşerek ciddi fiziksel hasarlara yol açıyor.

Süper hücrelerin tam olarak hangi noktada oluşacağını günler öncesinden tahmin etmenin zorluğu nedeniyle anlık uyarıların önemi artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sağanak ve konvektif yağış duyurularının vatandaşlar tarafından güncel olarak takip edilmesi, can ve mal güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.