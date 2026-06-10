Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran saat 12.00 sıralarında bir şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S., ilkokul yıllarından beri takıntılı olduğu belirtilen Nursel S.'yi evine kadar takip ederek sokakta durdurdu. Karşısında şüpheliyi görünce paniğe kapılarak yere düşen kadın, saldırgan tarafından cebinden çıkarılan bıçakla 7 yerinden bıçaklandı.

Olay anı mağdurun oturduğu sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, kadının yardım çığlıkları üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nursel S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Ramazan S., olayın yaşandığı bölgeye yakın bir sokakta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde şüphelinin, mağdur ile ilkokulda aynı okulda eğitim gördüğü ve o dönemden bu yana takıntılı bir ruh hali içinde olduğu, ancak ikilinin birbirini yakından tanımadığı tespit edildi.

ŞÜPHELİDEN İTİRAF GELDİ

Emniyet kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, şüpheli Ramazan S. ilk ifadesinde mağdura yıllardır ulaşmak istediğini belirtti. Şüpheli ifadesinde, "Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım" sözlerini kullandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISRARLI TAKİP VE ŞİDDET DÖNGÜSÜ

Uzmanlar, failin mağduru uzun yıllar boyunca fiziksel veya psikolojik olarak izlemesi durumunun Türk Ceza Kanunu kapsamında 'ısrarlı takip' suçu oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu tür vakalarda adli makamlara erken başvurunun, eylemlerin fiziksel bir saldırıya dönüşmeden engellenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Öte yandan, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Nursel S.'nin sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.