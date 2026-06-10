MAHKEME dosyasında yer alan kamera görüntüleri, tanık beyanları ve delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, M.K.’nın A.K.’nin işyerine yönelik gerçekleştirilen saldırıda kullanılan molotofkokteyllerinin hazırlanması ve eylemin gerçekleştirilmesinde rol aldığına hükmetti.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık M.K.’yi “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” suçundan önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle yapılan indirim sonucunda ceza 3 yıl 6 ay hapis olarak belirlendi. Kararda ayrıca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Kararın ardından tutuklanan M.K. cezaevine konuldu.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN PARA CEZASI

Mahkeme, sanığın A.K.’ye yönelik mala zarar verme suçunu işlediğinin sabit olduğuna kanaat getirerek önce 120 gün karşılığı adli para cezasına hükmetti. Suçun molotofkokteyli kullanılarak işlenmesi nedeniyle ceza artırılarak 240 gün karşılığı adli para cezasına çıkarıldı. Daha sonra sanığın lehine yapılan indirimle ceza 200 gün karşılığı adli para cezasına dönüştürüldü. Günlük 200 TL üzerinden hesaplanan ceza sonucunda sanık hakkında 40 bin TL adli para cezası uygulanmasına karar verildi.

MOLOTOFLU SALDIRI DOSYASINDA MAHKÛMİYET

Mahkeme kararında, sanığın katılanın iş yerinin camlarını kırarak molotofkokteylleri attığı ve yangına neden olduğu yönündeki delillerin dosya kapsamıyla sabit görüldüğü belirtildi. Karar doğrultusunda sanık M. K., hem hapis hem de adli para cezasıyla cezalandırılmış oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre olay 2022 Ekim ayında Alanya’nın Şekerhane Mahallesi’nde, saat 04.00 sularında meydana gelmişti. İddiaya göre bir gün önce müşteri kapma meselesi yüzünden iki ayrı deri mağazasının işletmecileri M.K ve A.K. arasında tartışma çıkmış, akabende A.K.’nin sahibi olduğu firmaya kimliği belirsiz kişilerce molotoflu saldırı gerçekleştirilmişti. Polisin soruşturmayı derinleştirmesinin ardından saldırının azmettiricisi olarak M.K. hakkında işlem yapılmış ve hakkında “Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme ve yakarak mala zarar verme” suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi