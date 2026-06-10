Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, 13 Haziran 2026

Cumartesi günü gerçekleştirilecek. A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçları nedeniyle 14 Haziran yerine bir gün öne çekilen zorlu maratona üç günden az bir zaman kaldı.

OTURUMLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bakanlık açıklamasına göre, sınav iki ayrı oturum halinde uygulanacak. Sözel alandan oluşan birinci oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. Sayısal alan testlerini içeren ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Bu bölümde adaylara 40 soru yöneltilirken, sınav süresi 80 dakika olarak belirlendi.

MOLA SÜRESİNDE HANGİ KURALLAR GEÇERLİ OLACAK?

İki oturum arasında öğrencilerin dinlenebilmesi amacıyla 45 dakikalık bir mola verilecek. MEB'in aktardığı kurallara göre, adaylar bu süre zarfında okul bahçesinde vakit geçirebilecek. Ancak güvenlik tedbirleri ve sınav kuralları gereği hiçbir öğrencinin okul sınırları dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Adayların sınav günü sabah erken saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunarak salonlara giriş yapması gerekiyor.