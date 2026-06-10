Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen sanık E.Ç., kapalı oturumda hakim karşısına çıkarak ilk savunmasını gerçekleştirdi. Basın mensuplarının ve izleyicilerin alınmadığı duruşma, ara kararların açıklanmasının ardından 8 Eylül tarihine ertelendi.

Yargılama esnasında taraflar arasında sözlü tartışmalar yaşandığı bildirildi. Atlas'ın annesi Gülhan Ünlü ve teyzelerinin sanık ailesine yönelik tepkilerinin ardından, mahkeme heyeti mağdur yakınlarının salondan çıkarılmasına hükmetti. Savcılık makamı ise esas hakkındaki mütalaasında, E.Ç.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AİLEDEN KAMERA KAYDI TALEBİNE RET

Adliye koridorunda gazetecilere gelişmeleri aktaran anne Gülhan Ünlü, sanığın duruşma salonundaki tavırlarını eleştirdi. Olay gününe ait kamera kayıtlarının bir sonraki celsede ekran üzerinden izletilmesi yönündeki taleplerinin reddedildiğini belirten Ünlü, yargılama sürecindeki bazı detaylara dikkat çekti. Dosyada adı geçen 12 yaşındaki diğer kişilerin parmak izi tespitleri konusunda belirsizlikler bulunduğunu öne süren anne, ifadeler arasında çelişkiler olduğunu iddia etti.

ÇOCUK AĞIR CEZA YARGILAMALARI NASIL İŞLİYOR?

Mevcut yasal düzenlemelere göre, suça sürüklenen çocukların taraf olduğu ağır ceza davaları zorunlu olarak kapalı oturumda gerçekleştiriliyor. Bu tür yargılamalarda, sanığın suç tarihindeki yaşı dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu kapsamında belirli oranlarda ceza indirimi uygulanıyor. Yargıtay içtihatları doğrultusunda, mahkemeler delil toplama sürecinde çocuk sanıkların ve tanıkların psikolojik durumlarını gözetmekle yükümlü bulunuyor.