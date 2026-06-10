Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım, henüz mazbatasını almadan ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekibin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin bonservisinin İspanyol ekibi Mallorca'dan alındığı bildirildi.

İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Kosovalı santrfor için kulüpler arası anlaşma sağlandı. Fenerbahçe'nin bu transfer kapsamında İspanyol kulübüne 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MURİQİ'NİN ÖNCEKİ FENERBAHÇE KARNESİ NASILDI?

Daha önce 2019-2020 sezonunda da sarı-lacivertli formayı terleten Muriqi, o dönem hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkmıştı. Deneyimli santrfor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda takımına önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

İSTATİSTİKLERLE VEDAT MURİQİ DÖNEMİ

Süper Lig devinde daha önceki döneminde toplam 36 resmi maça çıkan oyuncu, istikrarlı bir grafik çizmişti. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandıran Muriqi, takım arkadaşlarına da 7 asist yaparak toplam 24 gole doğrudan etki etmişti.