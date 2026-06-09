Gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana gelen trafik kazası, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu. Kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Edinilen bilgilere göre saat 02.00 sıralarında Erhan P. yönetimindeki motosiklet ile Şükrü O.'nun kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Erhan P. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Doğukan P. yola savruldu.

Kazanın şiddetiyle sürücü Erhan P., savrulduktan sonra park halindeki bir aracın bagaj kısmına çarparak durabildi. Motosiklet ise çarpışmanın ardından bir süre sürüklendi.

YÜRÜDÜKTEN SONRA YERE YIĞILDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde yaralanan Doğukan P.'nin kaza sonrası ayağa kalktığı ve yaklaşık 10 metre yürüdüğü görüldü. Ancak genç yolcu kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ESNAFTAN YAVAŞLATICI TALEBİ

Kazanın ardından bölgedeki esnaflar kavşakta önlem alınmasını istedi. Olayın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Osman Deniz, görüntüleri izlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kazada gençlerden biri hayatını kaybedebilirdi. Bu tür kazaların önüne geçilmesini istiyoruz. Sokakta yavaşlatıcı ve dur levhası gibi önlemlerin alınmasını talep ediyoruz."