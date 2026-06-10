ABD ile İran arasında tırmanan çatışmalar ve küresel piyasalardaki enflasyon beklentileri, değerli metallerde sert satışlara yol açtı. Piyasa verilerine göre ons altın, 4 bin 200 dolar barajının altına inerek 23 Mart tarihinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Enerji maliyetlerindeki artış, getiri sağlamayan varlıklara yönelik talebi doğrudan etkiledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED ETKİSİ

Bir Amerikan helikopterinin düşürülmesi sonrası ABD'nin İran'a yönelik başlattığı yeni saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapalı kalma süresini uzattı. Bu durum petrol fiyatlarını yukarı çekerken, küresel enflasyon endişelerini de yeniden alevlendirdi. Aynı zamanda beklentileri aşan ABD istihdam verileri, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonundan önce yeni bir faiz artırımına gidebileceği ihtimalini güçlendirdi. Yatırımcılar, para politikasının gelecekteki yönünü anlamak için açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına odaklandı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN BASKI ALTINDA?

Merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutması veya artırması, risksiz getiri arayan yatırımcıları tahvil gibi faiz getirili araçlara yönlendiriyor. Altın doğası gereği düzenli bir getiri sağlamadığı için, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları dönemlerinde alternatif maliyeti yükseliyor ve satış baskısına maruz kalıyor.

ONS VE GRAM ALTINDA GÜNCEL RAKAMLAR

Küresel gelişmelerin gölgesinde ons altın güne 4 bin 255 dolar seviyesinden başlangıç yaptı. Gün içerisinde en yüksek 4 bin 257 doları gören ons, en düşük 4 bin 172 dolara kadar geriledikten sonra şu sıralar 4 bin 184 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın güne 6 bin 316 lira seviyesinden giriş yaptı. Günlük işlemlerde en yüksek 6 bin 316 lira, en düşük ise 6 bin 188 lira seviyeleri kaydedildi. Gram altın mevcut durumda 6 bin 201 lira üzerinden alıcı bulmaya devam ediyor.