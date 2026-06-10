İstanbul Şişli Fulya Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 'Mezdeke' grubu dansçılarından Aynur Kanbur cinayetinde düğüm 10 yıl aradan sonra çözülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, cinayeti işlediğini itiraf eden zanlı Bülent Gündüz hakkında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

EVİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU

Soruşturma kapsamında şüpheli Bülent Gündüz'ün ikametinde yapılan aramalarda dikkat çekici materyaller ele geçirildi. Emniyet ekiplerinin incelemelerinde, evde uzun namlulu bir silah ve gaz maskesi bulunduğu bildirildi. Ayrıca zanlının geçmişte başka bir şahsı "Hareketlerini beğenmedim" bahanesiyle darbettiği kayıtlara geçti.

SİLAHINI DENİZE ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Cinayette kullandığı silahın akıbeti sorulan şüpheli, emniyetteki ifadesinde tabancayı denize attığını öne sürdü. Ancak yapılan geriye dönük incelemelerde, Gündüz'ün cinayetten bir süre sonra yapılan bir üst aramasında başka bir ruhsatsız tabanca ile yakalandığı ve hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

DİJİTAL İZLER VE METROBÜS KAMERASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelinin olay gününe ait metrobüs içi güvenlik kamerası kayıtları da dosyaya girdi. Görüntülerde, eylemi gerçekleştirmek üzere Avcılar'dan metrobüse binen zanlının sağ baştaki koltuğa oturduğu, bir süre sonra cep telefonundan sim kartını çıkararak cihazı tamamen kapattığı anlaşılıyor. HTS kayıtlarında telefonun olay günü boyunca kapalı kalması, eylemin önceden planlanmış bir hazırlık süreci içerdiğini gösteriyor. Faili meçhul kalan dosyaların aydınlatılmasında dijital ayak izlerinin ve HTS veri analizlerinin taşıdığı kritik önem, bu vakayla bir kez daha ortaya çıkmış oldu.