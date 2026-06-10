Türkiye'nin en yoğun demiryolu güzergahı olan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında seyahat süresini kısaltacak yeni altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, TCDD sorumluluğunda yürütülen T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projeleri sayesinde iki şehir arasındaki yolculuk süresi 3 saat 37 dakikaya kadar inecek. Mevcut durumda 4 saat 7 dakika süren seferlerde yaklaşık yarım saatlik bir zaman tasarrufu sağlanmış olacak.

Eskişehir-İstanbul güzergahında trenlerin hızını kesen darboğazların aşılması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 bölümünün 2022 yılında faaliyete geçtiğini hatırlatarak, geriye kalan iki kritik kesimin de bitirilmesiyle hattaki tüm yavaşlamaların tamamen ortadan kaldırılacağını aktardı.

T26 TÜNELİ SÜREYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Alifuatpaşa-Arifiye hattında inşa edilen T26 Tüneli, trenlerin saatte 250 kilometre hıza ulaşabilmesi için kesintisiz bir hat bütünlüğü oluşturacak. Hızlı trenler şu anda 9,2 kilometrelik eski tip konvansiyonel bir hattan geçmek zorunda kalıyor ve bu bölümde hızları ortalama 55 kilometreye kadar düşüyor. Bakanlığın verilerine göre, 8 kilometrelik yeni tünel güzergahı devreye girdiğinde bu yavaşlama alanı baypas edilecek. Altyapısı biten 5 bin 587 metrelik tünel sayesinde Bozüyük-Bilecik arası ulaşım 11 dakika daha kısalarak sadece 9 dakikaya inecek.

DOĞANÇAY RİPAJI-2 PROJESİNDE SON DURUM NE?

Hattın bir diğer zorlu aşaması olan Doğançay Ripajı-2 projesinde ise geniş çaplı mühendislik yapıları inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında 7 bin 544 metrelik ana tünel, 3 bin 795 metrelik güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük yapımı gerçekleştirildi. Bu altyapı hamlesi tamamlandığında, ilgili kesimdeki geçiş süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşerek tek başına 19 dakikalık bir zaman kazancı yaratacak.

Yolcu taşımacılığındaki bu hızlanma, aynı zamanda lojistik operasyonları da doğrudan etkileyecek. Tek hat bağlantısından kaynaklanan tren bekleme süreleri sona ererken, yük trenleri üzerindeki mevcut işletme kısıtlamaları da kaldırılarak demiryolu taşımacılık kapasitesi artırılmış olacak.