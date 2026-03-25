Türkiye, mobil iletişimde yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 5G teknolojisinin 31 Mart 2026’da resmen ilan edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenin ardından, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak.

2 YIL İÇİNDE TÜM TÜRKİYE’DE

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 1994 yılında başlayan mobil iletişim serüveninde önemli bir eşiğe geldiğini belirtti. Yeni süreçte hedefin net olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “2 yıl içerisinde ülkemizin her noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz” dedi.

Bu adımın, sadece büyük şehirleri değil Antalya, Alanya ve Gazipaşa gibi turizm bölgelerini de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle yoğun sezonlarda artan internet ihtiyacına 5G ile daha hızlı çözüm sağlanacak.

SADECE HIZ DEĞİL, DÖNÜŞÜM GETİRECEK

5G teknolojisinin yalnızca internet hızını artırmakla kalmayacağını belirten Uraloğlu, birçok sektörde köklü değişim yaşanacağını ifade etti.

Yeni teknolojiyle birlikte;

• Akıllı ulaşım sistemleri

• Otonom araç teknolojileri

• Uzaktan sağlık hizmetleri

• Akıllı fabrikalar

• Yüksek çözünürlüklü yayıncılık

• Tarım teknolojileri

gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE ETKİSİ

5G altyapısının özellikle turizm ve ticaretin yoğun olduğu Antalya ve çevresinde dijital hizmet kalitesini artırması, işletmelerin rekabet gücünü yükseltmesi ve akıllı şehir uygulamalarını hızlandırması öngörülüyor.