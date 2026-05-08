TFF 2. Lig Beyaz Grup play-off heyecanında artık final zamanı geldi. Muğlaspor ile Elazığspor, TFF 1. Lig’e yükselme yolunda sezonun en kritik maçında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği final mücadelesi, 10 Mayıs 2026 Pazar günü Bursa’da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmaya Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MAÇ TİVİBU SPOR’DA CANLI YAYINLANACAK

Muğlaspor-Elazığspor play-off finali, Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon yayınının yanı sıra dijital platform üzerinden de takip edebilecek.

Karşılaşmanın başlama saatine ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

TARAFTARLAR BURSA’YA HAZIRLANIYOR

Final maçının tarafsız sahada oynanacak olması nedeniyle her iki takımın taraftarları da Bursa için hazırlıklara başladı. Özellikle Muğlaspor ve Elazığspor taraftarlarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Karşılaşmanın yüksek tempoda ve güçlü tribün atmosferi eşliğinde oynanacağı değerlendiriliyor.

BİLET SATIŞLARI MERAK KONUSU

Final mücadelesi öncesinde taraftarların en çok araştırdığı konular arasında bilet satışları yer alıyor. Ancak şu ana kadar resmi bilet satış duyurusu yapılmadı.

Biletlerin; kulüplerin resmi sosyal medya hesapları ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulması bekleniyor. Tarafsız sahada oynanacak maçta iki takım taraftarına ayrılacak tribün kontenjanları da merak ediliyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Elazığspor, play-off yarı finalinde Adana 01 FK karşısında aldığı 2-1’lik galibiyetle finale yükseldi.

Muğlaspor ise yarı finalde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Muğla temsilcisi, rövanşta aldığı 1-1’lik beraberlikle toplam skor avantajını koruyarak final biletini aldı.

TFF 1. LİG İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Her iki takım açısından da sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen final mücadelesi, TFF 1. Lig hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Finali kazanan takım, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele etme hakkı elde edecek.