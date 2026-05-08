Galatasaray maçı öncesi Antalyaspor’da ortaya atılan “okunmuş su” iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Kulüp Başkanı Rıza Perçin ise uygulamayı savundu.

Antalyaspor, Galatasaray deplasmanı öncesinde bu kez saha dışındaki bir tartışmayla gündeme geldi. Sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası kırmızı-beyazlı kulüpte “okunmuş su” uygulandığı iddiası konuşulmaya başlandı.

Trendyol Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Antalya temsilcisinde yaşanan olay, özellikle sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre takım kafilesine dualar okuması için bir kişi dahil edildi ve okunmuş su stat zeminine serpildi.

“OKUNMUŞ SU” İDDİASI GÜNDEM OLDU

Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşımın, eski bir kulüp çalışanı tarafından yapıldığı öne sürüldü. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Her iç saha ve deplasmana bir hoca efendiyi sırf okusun üflesin diye kafileye dahil etmek de nedir? Yetinmeyip kulübün aracıyla getirip götürdüğünüz bir kadına para karşılığında suya okutup üfletmek, okuduğu suyu stadın zeminine serpmek de nedir?”

Paylaşımın ardından özellikle Antalyaspor taraftar grupları arasında konu tartışılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar bunu “moral motivasyon” olarak değerlendirirken, bazıları ise profesyonel futbol kulübünde böyle görüntülerin oluşmasını eleştirdi.

RIZA PERÇİN: “NE VAR BUNDA?”

Gündem olan iddiaların ardından Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin açıklama yaptı. Perçin, takım içinde farklı görüşlerden insanların bulunduğunu belirterek uygulamayı savundu.

Perçin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yönetim kurulu olarak 29 kişiyiz. Bizim aramızda her görüşten, her inanıştan arkadaş var. Herkesin bir hacısı, bir hocası olabilir. Ben de konuyu araştırdım. Elbette zor bir süreçten geçiyoruz. Dua okuyan hocamız da olabilir.”

Başkan Perçin ayrıca kendi sağlık sürecinden örnek vererek, “Ben bir yıl hastanede kaldım, hocalar bana dua okuyordu, muska gönderiyorlardı, su içiyordum. Ne var bunda?” dedi.

DÜŞME HATTI BASKISI ARTIYOR

Antalyaspor’un ligde 29 puanla düşme hattında bulunması, kulüp üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Özellikle Galatasaray deplasmanı öncesi ortaya çıkan bu tartışma, takımın saha dışındaki atmosferini de gündeme taşıdı.

Antalya temsilcisi kalan haftalarda kümede kalabilmek için kritik maçlara çıkacak.