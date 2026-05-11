Fenerbahçe’de başkanlık seçimine sayılı günler kala teknik direktör konusu yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adaylarının hazırlıkları sürerken, Jorge Jesus ile ilgili ortaya atılan iddia taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Kulis bilgilerine göre başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adamı yeniden Fenerbahçe’nin başına getirmeyi değerlendiriyor.

Alanya’da yaşayan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada bu iddiaları yakından takip ederken, yeni sezonda takımın başına hangi ismin geçeceği merak konusu oldu.

AL-NASSR İLE SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN’DA SONA ERİYOR

İddialara göre Jorge Jesus’un Al-Nassr ile olan sözleşmesinin 30 Haziran tarihinde sona erecek olması, Fenerbahçe cephesinde yeni bir ihtimali gündeme taşıdı. Aziz Yıldırım’ın geçmiş yıllarda da çalışmak istediği teknik adamlar arasında yer alan Jesus için yeniden temas kurulabileceği konuşuluyor.

Portekizli çalıştırıcı, Ali Koç döneminde görev yaptığı süreçte özellikle hücum futbolu ve takımın oyun karakteriyle taraftarın önemli bölümünün desteğini almıştı.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİNDE BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Jorge Jesus’un yanı sıra Mark van Bommel isminin de Aziz Yıldırım’ın teknik direktör listesinde yer aldığı iddia edildi. Yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde ise ilk adayın Aykut Kocaman olduğu öne sürülüyor.

Kulislerde, Aykut Kocaman’ın yalnızca teknik direktör olarak değil, futbol yapılanmasında farklı bir görevde de değerlendirilebileceği konuşuluyor.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDE İSMAİL KARTAL GÜNDEMDE

Başkan adaylarından Hakan Safi cephesinde ise yerli teknik direktör seçeneğinde İsmail Kartal isminin öne çıktığı belirtiliyor. Ancak Safi’nin önceliğinin yabancı bir teknik adam olduğu, Filipe Luis ve Sebastian Hoeness gibi isimlerin de değerlendirildiği ifade ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BULUNMUYOR

Şu ana kadar Fenerbahçe Kulübü veya adı geçen başkan adayları tarafından Jorge Jesus ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gündeme gelen bilgiler kulis iddialarına dayanırken, teknik direktör konusundaki net tablonun seçim sürecinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.