Galatasaray’ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan saldırı olayıyla gündeme geldi. Kasımpaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, Uruguaylı futbolcuya sözlü tartışmanın ardından fiziki saldırıda bulunuldu. Şüphelinin attığı yumruğun ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’ın yıldız oyuncusunun saldırıya uğraması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırdı. Olayın futbol kamuoyunda geniş şekilde konuşulması beklenirken, Lucas Torreira’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa semtinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Lucas Torreira, AVM içerisinde bulunduğu sırada Y.Y. (32) isimli kişinin önce sözlü, ardından fiziki saldırısına maruz kaldı.

İddiaya göre şüpheli, kısa süre içinde büyüyen tartışma sırasında Torreira’ya yumruk attı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, Lucas Torreira’nın şoförü olduğu belirtilen E.S. (39) isimli kişinin de kavgayı ayırmak amacıyla şüpheliye yumruk attığı tespit edildi. Olayla ilgili tüm tarafların ifadeleri alınırken, emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

TORREIRA’NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk bilgilere göre Lucas Torreira’nın ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi. Galatasaray camiası ve taraftarlar, takımın önemli oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor.