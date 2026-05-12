Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, yeni sezonun ilk maçında ortaya koyduğu etkili performansla hem taraftarına umut verdi hem de ligdeki iddiasını daha ilk haftadan ortaya koydu. Konaklı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gazipaşa Kartalları SK'yı farklı mağlup eden turuncu-yeşilli ekip, TFF Kadınlar 3. Lig 16. Grup'a adeta gol yağmuruyla başladı.

Alanya'yı kadın futbolunda temsil eden takımın aldığı 10-0'lık tarihi galibiyet, yalnızca skoruyla değil, sahaya yansıttığı oyun disiplini ve takım uyumuyla da dikkat çekti. Sezonun ilk maçında gelen bu sonuç, Alanyaspor'un şampiyonluk hedefi doğrultusunda ne kadar hazır olduğunu gösterdi.

KONAKLI STADI'NDA TEK TARAFLI MAÇ

Karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü eline alan Alanyaspor, topa sahip olma üstünlüğünü sürekli korudu. Hızlı pas organizasyonları, etkili kanat atakları ve yüksek tempo sayesinde rakip savunmayı zorlayan turuncu-yeşilliler, bulduğu gollerle farkı kısa sürede açtı.

Hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan ekip, savunmada da son derece disiplinli bir görüntü sergiledi. Gazipaşa Kartalları SK'ya neredeyse hiç pozisyon vermeyen Alanyaspor, maç boyunca üstünlüğünü koruyarak taraftarlarından alkış aldı.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN MORAL ZİYARETİ

Karşılaşma öncesinde Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kadın futbol takımını antrenmanda ziyaret ederek teknik heyet ve oyunculara moral verdi. Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Özlem Ayvalı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini iletti.

Başkanın desteği, futbolcular üzerinde olumlu bir motivasyon etkisi oluşturdu. Oyuncular da bu ziyarete sahadaki yüksek performanslarıyla karşılık verdi.

GALİBİYET BAŞKAN HASAN ÇAVUŞOĞLU'NA ARMAĞAN EDİLDİ

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, elde edilen farklı galibiyeti Başkan Hasan Çavuşoğlu'na armağan etti. Teknik heyet ve yönetim, kadın futboluna verilen desteğin sahaya güçlü bir şekilde yansımasından memnuniyet duydu.

Bu sonuç, Alanyaspor'un kadın futboluna yaptığı yatırımın somut karşılığı olarak değerlendirilirken, kulübün altyapı ve kadın futboluna yönelik vizyonunun da önemli bir göstergesi oldu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA GÜÇLÜ MESAJ

Sezona farklı galibiyetle başlayan Corendon Alanyaspor Kadın Futbol Takımı, yalnızca 3 puan almakla kalmadı; aynı zamanda rakiplerine de güçlü bir mesaj gönderdi. Hem oyun kalitesi hem de skor üstünlüğü, takımın bu sezon üst sıralar için mücadele edeceğini ortaya koydu.

Alanya'da kadın futboluna olan ilginin her geçen yıl artması, takımın başarısıyla birlikte daha da güçleniyor. Turuncu-yeşilli ekip, önümüzdeki haftalarda da aynı performansı sürdürerek şampiyonluk hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.Cemali Aydınoğlu