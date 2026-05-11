THF Erkekler ve Kadınlar Açık Alan Süper Lig Play-Off heyecanı Alanya’da sürüyor. Yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Volkan Group Spor ile Gaziantep Polisgücü Spor arasındaki mücadelede kazanan taraf farklı skorla Volkan Group Spor oldu.

ALANYA’DA FARKLI GALİBİYET

Alanya’da oynanan yarı final karşılaşmasında etkili bir oyun ortaya koyan Volkan Group Spor Erkek Hokey Takımı, Gaziantep Polisgücü’nü 8-2 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan ekip, hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

Alanya hokey play-off maçları kapsamında oynanan mücadeleye sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN ÇEKER TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Kulüp Başkanı Bilal Çeker de yarı final maçını tribünden takip etti. Final sevincini sporcularla birlikte yaşayan Çeker, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın sezon başından beri büyük hedeflerle mücadele ettiğini söyledi.

Çeker, “Takımımız ve sporcularımızla gurur duyuyorum. Önce salon hokeyinde Türkiye Şampiyonluğu yaşadık. Şimdi açık alan hokeyinde de kupayı Gaziantep’e götürmek istiyoruz” dedi.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

14 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak final maçı öncesi açıklamalarda bulunan Bilal Çeker, hedeflerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını belirtti.

Çeker, “Bundan sonraki rotamız Avrupa Şampiyonası olacak. Hem salon hem açık alan kategorilerinde Türkiye’yi temsil edeceğiz. Sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alanya’da oynanan hokey final yolculuğu, spor kamuoyunda da dikkat çeken organizasyonlardan biri oldu.

Kaynak: Kulüp açıklaması ve organizasyon bilgileri