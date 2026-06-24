Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, aynı eğitim kurumunda görevli bir okul müdürü ile öğretmen arasında yaşandığı iddia edilen ilişkiye dair WhatsApp yazışmaları sosyal medyaya yansıdı. Müdürün eşi tarafından telefonunda tespit edildiği belirtilen mesajların internette paylaşılması, eğitim çevrelerinde tartışmalara neden oldu.

DİKKAT ÇEKEN WHATSAPP DİYALOGLARI

Sızdırılan ekran görüntülerinde, taraflar arasında boşanma vaatleri ve okul ortamına dair ifadeler yer alıyor. İddiaya konu olan yazışmalarda öğretmenin, müdürün eşiyle vakit geçirmesini eleştirerek ilişkinin bitirilmesini talep ettiği görülüyor. Müdürün ise çocuklarını gerekçe göstererek doğru zamanı beklediğini ve konuyu okulda yüz yüze konuşmak istediğini belirttiği öne sürüldü.

İDARİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Devlet Memurları Kanunu ve ilgili disiplin yönetmelikleri kapsamında, kamu kurumlarında görevli personelin mesleki itibarını ilgilendiren bu tür iddiaların basına yansıması durumunda genellikle idari soruşturma süreci işletiliyor. Sosyal mecralarda geniş yankı bulan söz konusu yazışmaların ardından, ilgili mercilerin iddiaları incelemeye alıp almayacağı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.