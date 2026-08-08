Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklamasına göre, Bakan Yusuf Tekin İstanbul'da düzenlenen "Üniversite Tercih Destek Programı" kapsamında gençlerle bir araya geldi. Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tartışmalarına son nokta konuldu. Bakan Tekin, sınav sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını net bir dille ifade etti.

Öğrencilerin merak ettiği YKS'de sistem değişikliği iddialarına yanıt veren Tekin, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda mevcut sınav yapısının kesinlikle korunacağını bildirdi. Ancak eğitimde devreye alınan yeni müfredatla birlikte soru içeriklerinin doğal bir dönüşüm geçireceğine dikkat çekti. Yeni sistemle eğitim görüp sınava girecek 12. sınıf öğrencileri için eski soru bankalarının işlevini yitireceği uyarısında bulundu. Tekin ayrıca, 12 Eylül darbesi döneminde lise öğrencisi olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin yeniden benzer acılar yaşamaması ve hukuk devletinin güçlenmesi adına gençlik yıllarından itibaren siyasetin içinde yer aldığını paylaştı.

MÜFREDAT YÜZDE 35 HAFİFLETİLDİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel felsefesini aktaran Bakan Tekin, 1980'li ve 1990'lı yılların sadece bilgi aktarımına dayalı ezberci mantığından uzaklaşıldığını belirtti. Yeni eğitim vizyonunun, öğrencilerin edindikleri bilgiyi toplumsal yaşamda doğru kullanma becerisine dönüştürmek olduğunu vurguladı. Bu pedagojik dönüşüm kapsamında müfredatın yüzde 35 oranında hafifletildiğini ve ders içeriklerine ülkeyi bir arada tutacak milli ile manevi değerlerin entegre edildiğini sözlerine ekledi.

YKS HAZIRLIĞINDA HANGİ ÜCRETSİZ PLATFORMLAR KULLANILABİLİR?

Öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerini desteklemek amacıyla MEB tarafından sunulan dijital altyapılar her geçen gün genişletiliyor. Sınavda istedikleri sonuca ulaşamayan veya hazırlık sürecini evden desteklemek isteyen adaylar, Bakanlığın mezunlara yönelik açtığı ücretsiz kurslardan faydalanabiliyor. Ayrıca, zenginleştirilmiş ders içeriklerinin yer aldığı MEBİ uygulaması ve EBA platformu üzerinden güncel kaynaklara erişim sağlanırken, yabancı dil gelişimi için tamamen yerli bir altyapıya sahip olan DİLİM uygulaması öğrencilerin kullanımına sunuluyor.

Gençlere sınav kaygısı üzerine de uyarılarda bulunan Tekin, YKS'nin hayatın sadece küçük bir parçası olduğunu ve tek başarı kriteri sayılamayacağını hatırlattı. Öğrencilerin kendilerini yenilmişlik duygusuna kaptırmadan, yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri gerektiğini belirten Tekin, gençlerin başkalarının değil kendi hayallerini inşa etmelerinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik, yetkililer ve üniversite adayı öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.