Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilk yerleştirme sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte, Antalya genelindeki liselerin taban puanları kesinleşti. Açıklanan resmi verilere göre, il genelinde en yüksek puanla öğrenci kabul eden kurum 479,2143 taban puanıyla Döşemealtı'nda bulunan Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi oldu. Listenin en alt sırasında ise 157,3153 puanla Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Alanı yer aldı.

ANTALYA'DA ZİRVE DÖŞEMEALTI'NIN

İl genelindeki akademik rekabetin üst sıralarında fen ve köklü anadolu liseleri dikkat çekiyor. MEB'in aktardığı rakamlara göre, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'ni 470,2413 puanla Muratpaşa'daki Antalya Anadolu Lisesi izledi. Üçüncü sırada ise yine Muratpaşa ilçesinden 461,8866 taban puanıyla Adem-Tolunay Anadolu Lisesi konumlandı.

LİSELER ARASINDAKİ PUAN MAKASI NE DURUMDA?

Antalya genelindeki en yüksek ve en düşük taban puanlar arasındaki 321 puanlık fark, okulların türlerine göre belirgin bir ayrışma yaşandığını gösteriyor. Fen liseleri ve merkezi anadolu liseleri 400 puan bandının üzerinde yoğunlaşırken, mesleki ve teknik anadolu liseleri ile turizm odaklı programların taban puanlarının daha geniş bir yelpazeye yayıldığı görülüyor.

ALANYA LİSELERİNDE SON DURUM

Bölgedeki eğitim dinamikleri açısından yakından takip edilen Alanya liseleri, il genelindeki sıralamada üst basamaklarda kendine yer buldu. Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi, 455,1691 taban puanıyla Antalya genelinde 5'inci sıraya yerleşerek ilçenin en başarılı okulu oldu. Alanya'da öne çıkan diğer okullar arasında 417,2437 puanla Hasan Çolak Anadolu Lisesi ve 409,9625 puanla İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Siber Güvenlik) yer aldı.

2026 ANTALYA LİSELERİ TABAN PUAN SIRALAMASI

Antalya ve ilçelerindeki liselerin açıklanan taban puanları şu şekilde gerçekleşti:

1. Döşemealtı - Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi - 479,2143 2. Muratpaşa - Antalya Anadolu Lisesi - 470,2413 3. Muratpaşa - Adem-Tolunay Anadolu Lisesi - 461,8866 4. Kepez - Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi - 457,0065 5. Alanya - Hüseyin Girenes Fen Lisesi - 455,1691 6. Kepez - Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlıklı) - 453,7278 7. Manavgat - Namık Karamancı Fen Lisesi - 448,5809 8. Aksu - Aksu Fen Lisesi - 445,7937 9. Konyaaltı - Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi - 439,4306 10. Kepez - Gülveren Anadolu Lisesi - 438,2110 11. Kemer - Göynük Fen Lisesi - 428,5539 12. Gazipaşa - Gazipaşa Fen Lisesi - 426,2737 13. Kepez - Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi - 426,2286 14. Muratpaşa - Antalya Lisesi - 422,9198 15. Alanya - Hasan Çolak Anadolu Lisesi - 417,2437 16. Kumluca - Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi - 415,3386 17. Kepez - Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıksız) - 415,2480 18. Manavgat - Manavgat Anadolu Lisesi - 413,8569 19. Serik - Serik Fen Lisesi - 411,3583 20. Alanya - İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Siber Güvenlik) - 409,9625 21. Konyaaltı - Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - 408,1055 22. Korkuteli - Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi - 403,7909 23. Aksu - Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - 402,2678 24. Alanya - İrfan Bileydi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) - 393,4421 25. Kepez - Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıklı) - 392,4778 26. Muratpaşa - Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi - 390,8250 27. Alanya - Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi - 390,7698 28. Kaş - Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi - 390,1433 29. Elmalı - İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi - 384,1332 30. Alanya - Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlıklı) - 384,0362 31. Kemer - Ünal Aysal Anadolu Lisesi - 383,6503 32. Döşemealtı - Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi - 382,5982 33. Alanya - Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi - 377,9075 34. Kumluca - Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi - 375,6235 35. Serik - Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi - 373,9737 36. Kepez - Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi - 367,8492 37. Kepez - Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Siber Güvenlik) - 358,9049 38. Finike - Finike Anadolu Lisesi - 354,2793 39. Alanya - Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıklı) - 352,8004 40. Konyaaltı - Fettah Tamince Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gemi Yapımı) - 348,7037 41. Muratpaşa - Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - 345,0420 42. Döşemealtı - Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi - 340,5951 43. Muratpaşa - Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon) - 340,4963 44. Döşemealtı - Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri) - 337,4476 45. Kepez - Nevzat İnan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) - 332,3925 46. Muratpaşa - Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) - 330,1173 47. Finike - Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi - 327,9167 48. Alanya - Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi (Hazırlıksız) - 327,5828 49. Muratpaşa - Antalya Ticaret Borsası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) - 319,7260 50. Manavgat - Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi - 311,9250 51. Kepez - Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) - 309,5166 52. Muratpaşa - Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım) - 307,8974 53. Konyaaltı - Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek) - 284,3413 54. Konyaaltı - Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat) - 278,2145 55. Muratpaşa - Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek) - 274,0064 56. Muratpaşa - Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çocuk Gelişimi) - 269,9024 57. Muratpaşa - Falez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat) - 267,5857 58. Serik - Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi - 265,2342 59. Muratpaşa - Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat) - 262,4386 60. Konyaaltı - Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Biyomedikal Cihaz) - 259,8006 61. Demre - Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi - 259,0401 62. Kepez - Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim) - 254,0824 63. Korkuteli - Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi - 251,0492 64. Muratpaşa - Tez-Tur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek) - 244,2457 65. Kepez - Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar) - 244,0713 66. Manavgat - Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sağlık Hizmetleri) - 241,4002 67. Alanya - Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi - 240,3896 68. Döşemealtı - Yeşilbayır Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yiyecek İçecek) - 227,4075 69. Alanya - Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) - 225,2832 70. Manavgat - Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Konaklama ve Seyahat) - 224,0555 71. Kaş - Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi - 222,7444 72. Kemer - Kemer Turizm Me