Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunun ardından tercih sürecine giren üniversite adayları, Antalya'da barınma engeliyle karşı karşıya kalıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen öğrenciler, devlet yurtlarındaki sınırlı kontenjanlar ve artan ev kiraları yüzünden tercihlerini yeniden gözden geçiriyor.

Antalya Körfez gazetesinin aktardığı bilgilere göre, öğrencilerin kararlarında sadece sınav puanları değil, kentin yaşam maliyetleri de doğrudan etkili oluyor. Şehir dışından Antalya'ya gelmeyi planlayan adayların en büyük çekincesini, özel yurt ücretleri ve yüksek kira bedelleri oluşturuyor. Aileler ve öğrenciler, tercih listelerini hazırlamadan önce barınma alternatiflerini araştırırken, bütçeye uygun seçeneklerin azlığı belirsizliği artırıyor. İddia edildiğine göre, barınma maliyetlerini karşılayamayacağını düşünen birçok öğrenci, istedikleri bölümlerden vazgeçerek farklı şehirlere yönelme ihtimalini değerlendiriyor.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NİN ÖĞRENCİ YÜKÜ

Antalya'nın en büyük yükseköğretim kurumu olan Akdeniz Üniversitesi, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde devasa bir öğrenci nüfusunu barındırıyor. Resmi verilere göre üniversitede toplam 58 bin 178 öğrenci eğitim görüyor. Bu sayının 35 bin 8'ini lisans, 18 bin 615'ini ön lisans, 3 bin 317'sini yüksek lisans ve 1 bin 238'ini doktora öğrencileri oluşturuyor. Her yıl bu nüfusa eklenen yeni kayıtlar, şehirdeki kiralık ev ve yurt talebini sürekli olarak yukarı taşıyor.

ANTALYA VE ALANYA'DAKİ BARINMA DİNAMİKLERİ

Turizm odaklı bir ekonomiye sahip olan Antalya merkezindeki yüksek kira eğilimleri, Alanya gibi sahil ilçelerinde de benzer şekilde hissediliyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni (ALKÜ) tercih edecek öğrencilerin de bölgedeki yabancı yerleşimi ve turizm sezonu dinamikleri nedeniyle benzer barınma maliyetleriyle karşılaşması muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor. Akdeniz sahil şeridindeki bu genel tablo, üniversite adaylarının barınma bütçelerini daha dikkatli planlamalarını zorunlu kılıyor.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, özellikle yurt kurasından eli boş dönen öğrencileri zorlu bir kiralık ev arayışı bekliyor. Eğitim hakkı ile barınma maliyeti arasına sıkışan adaylar, yetkililerden ulaşılabilir konut ve yeni yurt yatırımlarının artırılmasını talep ediyor.