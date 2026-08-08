Bambi’den 41 Togg T10X çekilişi: Katılım için 5 bin TL alışveriş gerekiyor

Bambi, mağazalarından 5 bin TL ve katlarında alışveriş yapan müşterilerine 41 Togg T10X’tan birini kazanma şansı sunuyor. Kampanya 31 Ağustos’ta sona erecek.

Bambi Mobilya ve Yatak Sanayi A.Ş., Türkiye genelindeki fiziki mağazalarında devam eden çekiliş kampanyası kapsamında 41 kişiye Togg T10X verecek. Milli Piyango İdaresi izinli kampanyaya katılım için en az 5 bin TL tutarında alışveriş yapılması gerekiyor.

HER 5 BİN TL’YE BİR ÇEKİLİŞ HAKKI

Bambi’nin resmi kampanya koşullarına göre 9 Nisan 2026’da başlayan uygulama 31 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar sürecek.

Fiziki Bambi mağazalarından yapılan her 5 bin TL’lik alışveriş için müşteriye bir şifreli katılım kartı veriliyor. Örneğin 10 bin TL’lik alışveriş iki, 20 bin TL’lik alışveriş ise dört çekiliş hakkı sağlıyor.

ŞİFRENİN İNTERNETTEN KAYDEDİLMESİ GEREKİYOR

Alışveriş yapmak tek başına çekilişe katılmak için yeterli değil. Mağazadan verilen karttaki şifrenin kampanyanın resmi katılım sayfasına girilmesi gerekiyor.

Katılımcılardan ad, soyad, cep telefonu ile satış sözleşmesi veya fatura numarası isteniyor. Satış sözleşmesi ya da faturadaki isimle çekilişe katılan kişinin isminin aynı olması şartı da bulunuyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR KATILAMIYOR

Kampanya yalnızca Bambi’nin fiziki mağazalarında geçerli. Markanın internet sitesi üzerinden verilen siparişler çekiliş kapsamına alınmıyor.

Ayrıca kampanya döneminde yapılan alışverişini 23 Eylül 2026’ya kadar iptal veya iade eden müşterilerin çekiliş hakkı da geçersiz sayılacak.

41 KİŞİ TOGG T10X KAZANACAK

Çekilişte 41 kişiye Togg T10X V1 RWD Standart Menzil Teknoloji ve Konfor Paketi verilecek. Kampanya koşullarında her aracın değeri 1 milyon 920 bin TL olarak belirtiliyor. Buna göre dağıtılacak otomobillerin açıklanan toplam değeri 78 milyon 720 bin TL'ye ulaşıyor.

ÇEKİLİŞ 22 EKİM’DE

Kazananların belirleneceği çekiliş 22 Ekim 2026 saat 11.00’de İstanbul Beyoğlu’nda noter huzurunda yapılacak. Çekiliş isteyenlerin katılımına açık olacak.

Asil ve yedek talihlilerin 27 Ekim 2026 tarihinde Takvim Gazetesi’nde ilan edilmesi planlanıyor.

KİMLER KATILAMAYACAK?

Kampanya yalnızca bireysel müşterilere açık. 18 yaşından küçükler ile Bambi Mobilya ve kampanyayı yürüten U2 Tanıtım çalışanları çekilişe katılamıyor.

Bir kişinin birden fazla Togg kazanması da mümkün olmayacak. Kazananlardan alışverişe ait fatura veya satış sözleşmesi ile şifreli katılım kartını ibraz etmeleri istenecek.

ALTERNATİF BAŞLIKLAR

1. Bambi 41 Togg dağıtacak: Çekilişe katılım şartları açıklandı 2. 5 bin TL alışveriş yapana Togg şansı: 41 araç verilecek 3. Bambi’den 41 Togg T10X kampanyası: Son tarih 31 Ağustos 4. 41 kişiye Togg verilecek: İşte çekilişe katılmanın şartları 5. Bambi’nin Togg kampanyası sürüyor: Her 5 bin TL’ye bir hak

Kaynak: Bambi Yatak resmi kampanya sayfası, Milli Piyango İdaresi izin bilgileri ve Yeniçağ.