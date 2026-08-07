Bankaların kısa vadeli TL mevduat ve günlük faiz hesaplarında oranlar yüzde 38 ile yüzde 45 arasında değişiyor. 1,5 milyon TL’sini değerlendirmek isteyenlerin net kazancı ise banka ve hesap koşullarına göre farklılaşıyor.

Yüksek faiz ortamı, nakit birikimi bulunanların vadeli mevduata ilgisini canlı tutuyor. Bankaların Ağustos 2026 döneminde sunduğu oranlarda yüzde 45 seviyesi öne çıkarken, bazı standart vadeli hesaplarda faiz yüzde 38’e kadar geriliyor.

Bankalar arasındaki birkaç puanlık fark, özellikle yüksek tutarlı mevduatta aylık getiriyi doğrudan etkiliyor.

BANKALARDA FAİZ YÜZDE 45’E KADAR ÇIKIYOR

6 Ağustos 2026 tarihli banka karşılaştırmasında ING, DenizBank ve TEB’in günlük vadeli hesaplarında yüzde 45’e kadar faiz oranı yer aldı.

Listede açıklanan oranlar şöyle:

ING – Turuncu Hesap: Yüzde 45

DenizBank – Kaptan Hesap: Yüzde 45

TEB – Marifetli Hesap: Yüzde 45

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL: Yüzde 43,5

QNB – Kazandıran Günlük Hesap: Yüzde 43,5

Akbank – Vadeli Hesap TL: Yüzde 41,5

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap: Yüzde 41

Türkiye İş Bankası – Vadeli TL Hesabı: Yüzde 38

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ NEDEN BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR?

İlan edilen faiz oranı tek başına müşterinin eline geçecek net tutarı göstermiyor. Vade süresi, stopaj, bankanın faiz işletmediği tutar, yeni müşteri kampanyası ve hesap bakiyesine uygulanan üst sınırlar sonucu değiştirebiliyor.

Özellikle “günlük kazandıran” hesaplarda yatırılan paranın tamamına aynı faiz oranının uygulanmadığı ürünler bulunabiliyor. Bu nedenle 1,5 milyon TL için hesap açmadan önce bankanın hangi tutara faiz işlettiğinin kontrol edilmesi gerekiyor.

KAYNAK HABERDEKİ HESAPLAMA DETAYINA DİKKAT

Yeniçağ’ın 6 Ağustos 2026 tarihli haberinin başlığında 1,5 milyon TL ifadesi kullanılmasına rağmen, yayımlanan net kazanç ve vade sonu tutarları yaklaşık 150 bin TL ana para üzerinden yapılan hesaplamayla örtüşüyor.

Örneğin haberde ING için vade sonu bakiyesi 154 bin 463,96 TL, Akbank için ise 154 bin 502,47 TL olarak veriliyor. Bu rakamlar 1,5 milyon TL’nin değil, yaklaşık 150 bin TL’nin getirisine karşılık geliyor.

Bu nedenle 1,5 milyon TL için net aylık kazanç hesaplanırken söz konusu tablodaki tutarların doğrudan kullanılmaması gerekiyor.

1,5 MİLYON TL’DE FAİZ FARKI DAHA FAZLA HİSSEDİLİYOR

Faiz oranının yüzde 38’den yüzde 45’e çıkması, yüksek tutarlı mevduatta kazanç farkını büyütüyor. Ancak bankaların kampanya şartları ve faiz uygulanan bakiye sınırları nedeniyle yalnızca yıllık faiz oranına bakarak banka seçmek yanıltıcı olabiliyor.

Mevduat yatıracakların güncel net getiri hesabını bankanın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden, yatırılacak tutar ve vade gününü girerek kontrol etmesi gerekiyor. Bankalar faiz oranlarını müşteri profiline ve piyasa koşullarına göre gün içinde dahi değiştirebiliyor.