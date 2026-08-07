Açık lise eğitimine devam eden öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ders başarı durumlarını, aldıkları puanları ve mezuniyet durumlarını sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçlar nasıl sorgulanacak?

AÖL öğrencileri, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Öğretim Lisesi öğrenci giriş sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini kullanarak öğrenebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, sınav puanlarının yanı sıra başarılı ve başarısız oldukları dersleri de ayrıntılı şekilde inceleyebilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise sonuçlarına kendi resmi öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek.

Saat bilgisi paylaşılmadı

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçların 7 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurmasına rağmen saat konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Geçmiş dönemlerde sonuçların genellikle öğleden sonra erişime açıldığı görülürken, bu durumun resmi bir uygulama olmadığı belirtiliyor.

Mezuniyet işlemleri de netleşecek

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezuniyet için gerekli kredi ve ders şartlarını tamamlayan öğrencilerin durumları da sistem üzerinden güncellenecek. Mezun olmaya hak kazanan adaylar, diploma süreçleriyle ilgili bilgileri yine Açık Öğretim Lisesi'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, adayların yalnızca resmi internet adresleri üzerinden işlem yapmaları gerektiğini hatırlatırken, yoğunluk nedeniyle sistemde zaman zaman erişim yavaşlığı yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Öğrencilerin sonuçlarını gün boyunca resmi AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden sorgulayabilecekleri belirtildi.