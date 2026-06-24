Rize'nin Çayeli ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bilanço ağır oldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Artvin'den Rize istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelen bir başka otomobil ve bir minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan üç araçtan ikisinde yangın çıktı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kazanın feci sonuçları ortaya çıktı.

Meydana gelen kazada Selinay Saral, Gamze Saklı ve Nilay Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu ise ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARŞI ŞERİDE GEÇİŞLERDE RİSK BÜYÜYOR

Uzmanlar, bölünmüş yollarda refüj engellerini aşarak karşı şeride geçen araçların karıştığı kazaların, kafa kafaya çarpışma etkisi yarattığı için en ölümcül kaza türleri arasında yer aldığını belirtiyor. Özellikle yüksek hızlı güzergahlarda meydana gelen bu tür çarpışmalar, yakıt depolarının ağır hasar görmesiyle araç yangınlarına da doğrudan zemin hazırlayabiliyor.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı. Güvenlik güçleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.