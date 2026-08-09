Kanuna göre, kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğrenciler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde başvuru yapmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenimlerine başlayabilecek.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANIP KAYIT YAPTIRMAYANLAR DA YARARLANABİLECEK

Düzenleme yalnızca daha önce üniversiteye kayıt yaptırıp ilişiği kesilenleri kapsamıyor. Bir yükseköğretim programına yerleştiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara da belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde yeniden kayıt hakkı tanınıyor.

Böylece eğitim hayatı yarıda kalan veya üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt işlemlerini gerçekleştiremeyen çok sayıda kişi için yeniden üniversiteye dönüş yolu açılmış oldu.

HERKES ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANAMAYACAK

Kanunda öğrenci affının kapsamı dışında bırakılan gruplar da açıkça belirtildi. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi belirli suçlardan mahkûm olanlar düzenlemeden faydalanamayacak.

Sahte belge nedeniyle üniversite kaydı iptal edilen kişiler de öğrenci affının dışında tutuldu. Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Millî Savunma Üniversitesi’ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de getirilen haktan yararlanamayacak.

BAŞVURU İÇİN 4 AYLIK SÜREYE DİKKAT

Öğrenci affından faydalanmak isteyenler açısından en önemli konulardan biri ise başvuru süresi olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 aylık başvuru süresi bulunuyor. Şartları sağlayanların bu süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamaları gerekecek.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenim hayatlarına devam edebilecek.

BAŞKASINA TEZ YAZDIRANA AĞIR YAPTIRIM

Kanunla akademik çalışmalara ilişkin dikkat çekici yeni yaptırımlar da getirildi. Kişisel emeği ve akademik birikimi dışında tez, makale, kitap veya proje gibi akademik çalışmalarını kısmen ya da tamamen başkasına hazırlatarak akademik derece veya unvan elde edenlerin kazandıkları derece ve unvanlar geri alınabilecek.

Bu kişilerin üniversite öğretim mesleğinden çıkarılabilmesinin de önü açıldı.

Başkası adına tez, makale, kitap veya proje hazırlayan ya da buna aracılık edenlere ise 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Söz konusu fiilin meslek haline getirilmesi durumunda cezanın 10 bin günden az, 20 bin günden fazla olamayacağı hüküm altına alındı.

KAÇAK EĞİTİM KURUMLARINA HAPİS CEZASI

Düzenlemeyle eğitim kurumlarına yönelik yeni cezai hükümler de getirildi. Yurt dışındaki bir eğitim kurumu adına Türkiye’de mevzuata aykırı şekilde eğitim kurumu açan veya işletenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasaklanan kurumların veya faaliyetlerin tanıtımını yapanlar ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 50 günden 500 güne kadar adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi ya da sertifikaları sahte olarak düzenleyen veya düzenleten kişiler hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun resmi belgede sahtecilik hükümleri uygulanacak.