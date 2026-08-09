YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM, 9 Ağustos’ta yapılan 2026-YÖKDİL/2 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10’unu yayımladı. Adaylar tüm sorulara AİS üzerinden ulaşabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2026-YÖKDİL/2) ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarını adayların erişimine açtı.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'luk bölümü 9 Ağustos günü saat 15.30 itibarıyla erişime açıldı.

SINAV SORULARININ TAMAMINA AİS'TEN ULAŞILACAK

2026-YÖKDİL/2 sınavına başvuran adaylar, kendi sınavlarında yer alan soruların tamamını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.

Adayların sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Soru kitapçığının tamamı adayların erişimine 10 gün süreyle açık tutulacak.

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Sınava giren adaylar, ÖSYM tarafından kamuoyuna açılan soru ve cevapların yüzde 10'luk bölümünü inceleyerek verdikleri yanıtlarla karşılaştırabilecek.

Sınav sorularının tamamını görmek isteyen adayların ise ÖSYM AİS sistemindeki bireysel hesaplarını kullanması gerekiyor. Bu ekran üzerinden Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm sorular görüntülenebilecek.

SONUÇ TARİHİ İÇİN ÖSYM TAKVİMİ TAKİP EDİLECEK

Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte adayların gündemindeki bir sonraki başlık 2026-YÖKDİL/2 sonuçları olacak. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adaylara duyurulacak.

ÖSYM'nin sınav sorularında uyguladığı telif kuralları nedeniyle kamuoyuna yalnızca belirlenen bölüm açılıyor. Kurumun diğer merkezi sınav duyurularında da soru kitapçıklarının tamamı yalnızca sınava başvuran adaylara AİS üzerinden sınırlı süreyle sunuluyor