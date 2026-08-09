ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, TVNet ekranlarında yayınlanan ve moderatörlüğünü Hayati Oktay’ın üstlendiği “Tercih Rehberi” programının konuğu oldu. Programda üniversitenin imkanlarını, yeni projelerini ve vizyonunu detaylarıyla paylaşan Rektör Türkdoğan, aday öğrencilere ve ailelere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Üniversitelerin büyük bir değişim sürecinde olduğunu vurgulayan Rektör Türkdoğan, öğrencilere sadece diploma değil, hayat boyu pratik yapabilecekleri ve kendilerini keşfedecekleri bir gelecek sunduklarını belirtti.

‘BUGÜNÜN ÜNİVERSİTESİ SADECE DİPLOMA VEREN DEĞİL, BİLGİYİ ÜRETEN YERDİR’

Geleneksel üniversite modelinin hızla değiştiğini ve ALKÜ’nün bu kabuk değişiminin tam merkezinde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Türkdoğan, yeni nesil üniversiteleri anlatarak, “Üniversiteler şu dönemde özellikle bir kabuk değişimi içinde. Ve bu da teknolojinin hızıyla ve adaptasyonuyla ilgili. Dolayısıyla bugünün üniversitesi sadece diploma veren değil, bilgiyi üreten, daha sonra bu ürünü teknolojiye dönüştüren ve en son ürün olarak kullanımına hazır hale getiren üniversiteler liderlik edecektir. Dolayısıyla biz ALKÜ olarak da bunu yapmaya çalışıyoruz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece diploma almaları değil kendini keşfetmesi, üretmeye, geleceğe hazır olmasını sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.

BARINMA VE ULAŞIMDA SIFIR SORUN

Şehir dışından Alanya’ya gelecek öğrencilerin ve ailelerinin en büyük kaygısı olan barınma ve ulaşım meselelerine değinen Prof. Dr. Türkdoğan, ALKÜ olarak bu konuda tam bir güvence sunduklarını söyledi. Ulaşım konusunda da Alanya yerel yönetimleriyle tam koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Rektör Türkdoğan, “Ulaşım konusunu biz yerel yönetimlerimizle sürekli görüşüyoruz. Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda üniversitemizin ders programına göre saatlerde ilerleme ve geriye almalar yapılıyor.

ALKÜDEV’DEN ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Öğrencilerin eğitim hayatını maddi açıdan kolaylaştırmak için geliştirilen yeni destek mekanizmalarına değinen Rektör Türkdoğan, bu yıldan itibaren öğrencilere nakdi bursların yanı sıra yemek bursu imkanları sunacaklarını da açıkladı. Türkdoğan yaptığı konuşmada, “ALKÜDEV vakfımız bünyesinde bu seneden itibaren hem öğrencilerimize belli kriterlere göre burs vermeye, hem de akademisyen hocalarımıza akademik destekte bulunmaya çalışacağız. Onun haricinde öğrencilerimize yemek burslarıyla destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

ALKÜ'NÜN YENİ TEMATİK VİZYONU: DENİZCİLİK

Üniversitelerin tematikleşmesinin önemine değinen Prof. Dr. Türkdoğan, ALKÜ’nün Alanya kentiyle bütünleşen yeni tematik odağını paylaştı. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, “Biz bu alanı yaptığımız arama konferanslarında şehirle birlikte, Alanya'mızla birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ‘denizcilik’ olarak öne çıkardık. Dolayısıyla biz gelecek planlarımızda 10 fakülte 5 meslek yüksekokulundaki hem öğrencilerimizin hem araştırma görevlilerimizin hem hocalarımızın araştırma geliştirme kapsamında denizciliği öne almalarına çalışacağız.” dedi. Türkdoğan, bu vizyon kapsamında farklı mühendislik disiplinlerinin dahi denizcilik odaklı Ar-Ge çalışmalarına yöneleceğini belirtti. Rektör Türkdoğan, geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’te insansız deniz aracı tasarlayarak en iyi tasarım ödülünü alan ve bu yıl da elemeleri başarıyla geçen öğrenci ekibine özel olarak teşekkür etti

‘ÇOCUKLARINIZI SERBEST BIRAKIN!’

Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, anne babalara ve öğrencilere şu sözlerle seslenerek konuşmasını noktaladı: “Biz çocuklarımıza veya öğrencilerimize ne yazmasını söylemekten ziyade onları iyi tanıdığımız için tercih edebilecekleri bölüme yönlendirmemiz lazım. ‘Sen bunu yazıyorsun ama buna dikkat et, senin böyle bir özelliğin var, senin böyle bir kimliğin var, bunu yapabilir misin?’ gibi desteklerle yapmak lazım. Ama bölüm olarak yönlendirmemek lazım.” Adaylara son tavsiyesini ileten Türkdoğan, “Öğrencilerimize de şunu söylemek istiyorum. Sadece bir diploma olarak değil kendilerini keşfedebilecekleri, üretkenliğini ortaya koyabilecekleri, geleceğini rahat inşa edebilip dostluklarını kurabilecekleri bir üniversite tercih etmelerini öneriyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN