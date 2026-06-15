Akıllı telefon kullanıcılarının dijital mahremiyetini tehdit eden ve cihaz performansını düşüren uygulama izinlerine yönelik güvenlik uyarıları paylaşıldı. Teknoloji bültenlerinde yayımlanan güncel verilere göre, günlük hayatta sıkça kullanılan oyun, alışveriş ve fotoğraf düzenleme uygulamaları, arka planda mikrofon ve konum verilerine erişerek kullanıcı profilleri oluşturuyor.

UYGULAMALARIN MİKROFON ERİŞİMİ NASIL KISITLANIR?

Cihazların ayarlar menüsünde yer alan gizlilik ve izinler bölümü, hangi uygulamanın hangi donanıma eriştiğini detaylıca listeliyor. Uzmanların aktardığına göre, el feneri veya harita gibi uygulamaların mikrofon erişimine ihtiyaç duymaması gerekiyor. Bu tür riskli izinlerin "Yalnızca uygulama kullanılırken" veya "Asla" şeklinde güncellenmesi, olası dinleme ve veri toplama faaliyetlerini doğrudan kesiyor.

ARKA PLANDA UYGULAMA YENİLEME NEDEN KAPATILMALI?

Kullanıcılar uygulamaları kapattığını düşünse bile sistem arka planında veri akışı devam edebiliyor. Arka planda uygulama yenileme özelliği, cihaz aktif olarak kullanılmadığı anlarda dahi konum takibi yapılmasına ve internet kotasının harcanmasına yol açıyor. Bu özelliğin sistem genelinde kapatılması veya sadece anlık mesajlaşma uygulamalarıyla sınırlandırılması hem kişisel veri güvenliğini sağlıyor hem de telefonun pil ömrünü uzatıyor.

REKLAM TAKİBİ VE DİJİTAL AYAK İZİ NASIL SİLİNİR?

Sosyal medya platformları ve dijital reklam ağları, kullanıcıların internet üzerindeki hareketlerini izleyerek hedeflenmiş ticari profiller hazırlıyor. Gizlilik ayarlarında bulunan takip izinleri sekmesinden, uygulamaların takip isteğinde bulunmasını engellemek mümkün oluyor. İlgili seçeneğin aktif hale getirilmesi, üçüncü taraf şirketlerin çapraz veri toplama süreçlerini zorlaştırarak kişisel gizliliği artırıyor.