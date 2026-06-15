Sözcü'nün aktardığı habere göre, 22 yaşındaki oyuncu Helin Kandemir, rol aldığı 'Sevdiğim Sensin' dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı. Başarılı geçen bir sezonun ardından dinlenmeye çekilen genç oyuncu, kumsalda geçirdiği anları takipçilerinin ilgisine sundu.

Arkadaşıyla birlikte sahilin tadını çıkaran Kandemir, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tatil karelerini yayımladı. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından etkileşim aldı.

SEZON YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Televizyon dizilerinin uzun ve yorucu çalışma temposu, sezon finallerinin ardından oyuncuların hızlıca dinlenme sürecine geçmesine zemin hazırlıyor. Genç yaşına rağmen dikkat çeken projelere imza atan Kandemir de set ortamından uzaklaşıp yaz aylarının dinlendirici atmosferini tercih eden isimler arasında yer aldı.