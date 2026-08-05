Milli Piyango tarafından düzenlenen 5 Ağustos 2026 tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Haftanın merakla beklenen çekilişinde milyonlarca kişi büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet edeceğini takip ederken, 10 milyon 53 bin 779 TL tutarındaki büyük ikramiye sahibini buldu.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran ana numaralar ve Şans Topu numarası kamuoyuyla paylaşıldı.

5 Ağustos 2026 Şans Topu kazandıran numaraları:

4 - 10 - 16 - 18 - 33

Şans Topu: 10

Açıklanan sonuçların ardından vatandaşlar, biletlerini kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra farklı ikramiye kategorilerinde de çok sayıda talihliye ödeme yapılacak.

Şans Topu oyununda oyuncular 1 ile 34 arasından 5 sayı ile 1 ile 14 arasındaki Şans Topu numarasını tahmin ediyor. Çekiliş sonucunda belirlenen numaralarla eşleşme durumuna göre farklı tutarlarda ikramiye kazanılabiliyor. En büyük ödül ise beş ana numara ile Şans Topu'nun tamamının doğru tahmin edilmesi halinde veriliyor.

Milli Piyango yetkilileri, ikramiye kazanan vatandaşların biletlerini dikkatle kontrol etmeleri ve sorgulama işlemlerini resmi kanallar üzerinden yapmaları gerektiğini hatırlatıyor. Büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin ödeme süreci ile kazanan bilete dair detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabiliyor. Talihlilerin ikramiyelerini belirtilen süre içerisinde başvuru yaparak teslim almaları gerekiyor.

Haftanın çekilişiyle birlikte milyonlarca kişinin umut bağladığı büyük ikramiye 10.053.779 TL olarak kayıtlara geçerken, sonuçlar kısa sürede sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.