Kaza, saat 14.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. yönetimindeki 41 AST 940 plakalı TIR, aynı yönde seyreden İ.Y. idaresindeki kamyona henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle TIR'ın sürücü kabini dorseden koparak yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan iki sürücüye olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik uzun süre kontrollü olarak sağlanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyol ekipleri, kaza yapan araçların kaldırılması ve yola savrulan parçaların temizlenmesi için çalışma yürüttü. Temizlik ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Jandarma ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.