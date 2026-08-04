Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına özel yeni bir finansman kampanyası duyuruldu. T10X ve T10F modellerini kapsayan bu kampanya ile bireysel ve kurumsal müşterilere sıfır faizli kredi ile ödeme erteleme seçenekleri sunuluyor. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan fırsatlar, elektrikli araç pazarına geçiş yapmak isteyen alıcılar için önemli bir finansman desteği sağlıyor.

TOGG T10X VE T10F GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Kampanya dâhilinde sunulan modellerin tavsiye edilen satış fiyatları netleşti. T10X modelinde V1 RWD

Standart Menzil 1.909.048 TL, V1 RWD

Uzun Menzil 2.219.668 TL, V2 RWD

Uzun Menzil 2.411.000 TL ve V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Yeni T10F modelinin fiyatları ise V1 RWD

Standart Menzil için 1.884.980 TL olarak belirlendi. Aynı serinin V1 RWD

Uzun Menzil versiyonu 2.195.600 TL, V2 RWD

Uzun Menzil seçeneği 2.370.930 TL ve en üst donanım olan V2 4More ise 3.217.937 TL üzerinden alıcı buluyor.

SIFIR FAİZLİ VE UZUN VADELİ KREDİ SEÇENEKLERİ

Togg'un anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden sağlanan kredi paketleri, farklı bütçe planlamalarına uyum sağlayacak şekilde düzenlendi. T10F V2 modeli için 1.000.000 TL tutarında 12 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi imkânı sunulurken, aylık taksit tutarı 83.334 TL olarak hesaplanıyor. T10F 4More versiyonunda ise 1.500.000 TL kredi için 10 ay sıfır faiz avantajı ile aylık 150.000 TL ödeme planı oluşturulabiliyor. T10X V2 modelinde sıfır faizli kredi limiti 800.000 TL ve 12 ay vade ile aylık 66.667 TL taksitle sınırlandırılırken, T10X 4More için yine 1.500.000 TL'ye 10 ay vade sağlanıyor.

Uzun vadeli finansman tercih eden alıcılar için yüzde 2,95 faiz oranıyla alternatif paketler devreye alınıyor. T10F ve T10X modellerinin V1 donanımları için 1.300.000 TL krediye 48 ay vadede aylık 59.653 TL ödeme planı sunuluyor. V2 donanımlarında 1.700.000 TL için 48 ay vadede aylık 78.008 TL, 4More donanımlarında ise 1.500.000 TL için 36 ay vadede aylık 77.527 TL taksit imkânı bulunuyor.

KAMPANYANIN TÜKETİCİYE SAĞLADIĞI AVANTAJ NEDİR?

Mevcut piyasa koşullarında taşıt kredisi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, tüketicilerin araç alım kararlarını doğrudan etkiliyor. Togg'un sunduğu yüzde sıfır faizli kısa vadeli krediler ve kurumsal alımlardaki yüzde 100 finansman desteği, yüksek finansman maliyetlerinden kaçınmak isteyen alıcılar için toplam araç maliyetini ciddi oranda düşüren pratik bir çözüm oluşturuyor.

KURUMSAL ALIMLARDA ÜÇ AY ERTELEME

Filo alımları ve kurumsal müşteriler için her iki modelde de yüzde 100 finansman desteği sağlanırken, ödemeleri kolaylaştırmak adına üç ay erteleme opsiyonu da kampanyaya dâhil edildi. Uzun vadeli kredilerdeki bu erteleme imkânı; Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, TEB, Vakıf Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden kullanılabiliyor.