Rekabet Kurumu, perakende sektörünü yakından ilgilendiren A101 ve Carrefour birleşmesine yönelik kararını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre, A101'in Carrefour'u devralma talebine, piyasa rekabetini korumaya yönelik sunulan kapsamlı taahhütler karşılığında şartlı izin verildi.

MAĞAZALAR ELDEN ÇIKARILACAK

Rekabetçi endişelerin yoğunlaştığı bölgelerde tekel oluşumunu engellemek amacıyla toplam 48 şube devredilecek. Bu mağazaların 10'u A101, 38'i ise Carrefour bünyesinden seçilecek. Ayrıca, her iki markanın mevcut toplam çalışan sayısı önümüzdeki üç yıl boyunca korunarak istihdam kaybının önüne geçilecek. Taahhütler doğrultusunda Carrefour bağımsız organizasyon yapısını sürdürmeye devam edecek.

KOBİ VE GİRİŞİMCİLERE YENİ FIRSAT

Anlaşmanın tedarik zinciri boyutunda ise küçük işletmeleri koruyan maddeler yer alıyor. Her yıl en az 75 KOBİ ve yerel tarım üreticisine mağaza içi teşhir, dijital pazarlama ve katalog desteği sunulacak. Kadın girişimcilerin de özel olarak dahil edileceği bu program sayesinde, devralma işleminin yerel üreticiyi ezmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece zincir marketlerin raf tahsisinde yöresel ürünlere daha fazla alan açılmış olacak.