Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, kentte yeniden inşa edilmesi planlanan Atatürk Devlet Hastanesi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut projede belirlenen 300 yatak kapasitesinin Antalya'nın artan nüfusu karşısında yetersiz kalacağını aktaran Arı, Sağlık Bakanlığı'na projenin revize edilmesi çağrısında bulundu.

1968 yılında kurulan ve uzun yıllar kentin sağlık yükünü sırtlayan hastanenin kapalı kalması, bölgedeki diğer kurumlara ciddi bir hasta akışına neden oluyor. Arı'nın aktardığına göre, bu durum özellikle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kapasitelerini zorluyor. Hasta sayısındaki bu artışın, sağlık çalışanlarının iş yükünü de ciddi ölçüde ağırlaştırdığı ifade ediliyor.

HASTANELERDE BOŞ ODA BULMAK ZORLAŞTI

Kentteki sağlık sisteminde yaşanan tıkanıklığa dikkat çeken milletvekili, sadece bir yıl önce yoğun bakım ünitelerinde yer bulma sorunu yaşanırken, günümüzde normal servis odalarında bile boş yatak bulmanın güçleştiğini vurguladı. Hastanenin bulunduğu mevcut arazinin oldukça geniş olduğunu hatırlatan Arı, bu alana sadece 300 yataklı bir tesis yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

YENİ PROJE BÖLGE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya merkezdeki büyük kamu hastanelerinin kapasite sorunu yaşaması, Alanya başta olmak üzere çevre ilçelerden yapılan kritik hasta sevklerini de yakından ilgilendiriyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nin daha yüksek bir yatak kapasitesi ve modern bir altyapıyla hızla hizmete açılması, hem il merkezindeki yığılmayı önleyecek hem de bölge genelindeki sağlık hizmetlerinin akışını rahatlatacak bir gelişme olarak takip ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan inşaat sürecini vakit kaybetmeden başlatmasını talep eden Arı, kentin gelecekteki sağlık ihtiyaçlarına yanıt verebilecek nitelikte, geniş kapsamlı bir sağlık kompleksinin hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.