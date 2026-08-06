Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Serkan T. ile Çağrı G., savcılığın yeni delil ve tespitleri değerlendirmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen işlem sonrasında iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Serkan T. ile Çağrı G. daha sonra adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK YENİ DELİLLERİ İNCELEMEYE ALDI

Başsavcılık kaynaklarına göre, devam eden yargılama süreci sırasında elde edilen yeni bilgi ve tespitler doğrultusunda etkin pişmanlık kapsamında verilen beyanlar yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemede, iki şüphelinin bildiklerini eksiksiz anlatmadığı kanaatine varılması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYEREK SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma son aylarda farklı aşamalarda gerçekleştirilen operasyonlarla genişletildi. Dosya kapsamında daha önce çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları uygulanırken, savcılık yeni delil, bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında yürütülen adli süreç ise ilgili mahkemelerde devam ediyor.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Dosyada yer alan tüm şüpheliler yönünden adli süreç devam ederken, suçlamalara ilişkin nihai değerlendirme mahkemeler tarafından yapılacak. Savcılığın yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı genişletip genişletmeyeceği ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.