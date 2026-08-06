Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 1980'li yıllardan bu yana devam eden Kırcami imar sorunu, Danıştay 6'ncı Dairesi'nin son kararıyla yeni bir boyuta taşındı. Yüksek mahkeme, alt derece mahkemesinin kararını esastan inceleme yapılmadığı gerekçesiyle bozarak, bölgede yeniden parselasyon yapılmasını zorunlu kıldı.

Yaklaşık 1447 hektarlık alanı ve Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan, Fener ile Çağlayan mahallelerini kapsayan süreçte, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve hak sahiplerinin itirazları sürüyor. Yayımlanan karara göre, Danıştay 6'ncı Dairesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'nin kararını bozarak dosyanın yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine hükmetti.

MADEN ŞİRKETİNİN TAZMİNAT DAVASI BEKLEMEYE ALINDI

Antalya 1'inci İdare Mahkemesi tutanaklarına yansıyan süreçte, Yeşilova Mahallesi'nde taşınmazı bulunan bir maden şirketinin 2025 yılındaki yeni parselasyon işlemi nedeniyle talep ettiği 1 milyon liralık tazminat davası da değerlendirildi. Mahkeme, Danıştay'ın bozma kararı sonrası yeni bir parselasyon yapılacağı ve davacıya farklı bir parsel verilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, mevcut aşamada tazminat talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Buna karşın, mahkeme heyeti davacının önceki iptal davalarındaki haklılık payını dikkate alarak 30 bin TL vekalet ücreti ile 1688 TL yargılama giderinin davalı idare tarafından ödenmesini kararlaştırdı.

KIRCAMİ SÜRECİNDE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Danıştay'ın getirdiği bu son bozma kararı, bölgedeki mülkiyet sahipleri için parsellerin yeniden düzenleneceği yeni bir planlama sürecinin başlayacağı anlamına geliyor. İlgili idarelerin mahkeme kararlarına uygun şekilde güncel bir parselasyon haritası hazırlaması gerekecek. Öte yandan, tarafların mevcut karara karşı 30 gün içinde istinaf yoluna başvurma hakkı bulunuyor.