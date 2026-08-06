İklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğa üzerindeki yıkıcı etkileri, çevresel değişimlerin en önemli göstergelerinden olan kelebeklerin göç yollarını yeniden şekillendiriyor. The Guardian'ın aktardığı ve Nature Ecology & Evolution dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, dünya genelindeki her 10 kelebek türünden biri yaşam alanını genişletiyor, daraltıyor veya daha yüksek rakımlara göç ediyor. Toplam 105 ülkeden 1.758 kelebek türünün incelendiği çalışma, küresel ısınmanın ekosistemler üzerindeki dramatik etkisini somut verilerle ortaya koydu.

Araştırmanın başyazarı Dr. Shawan Chowdhury, yer değiştiren türlerin yaklaşık yüzde 80'inin artan sıcaklıklar sebebiyle daha uygun iklim koşulları arayışına girdiğini açıkladı. Bu durumun her zaman olumlu sonuçlanmadığını belirten Chowdhury, hızlı göç eden bazı türlerin daha az yaşanabilir alanlara sürüklenme riski taşıdığını vurguladı. Uzman isim, kelebeklerin tüm gezegene bir uyarı sinyali verdiğini belirterek, yaşam alanlarındaki bu keskin değişimlerin ekosistemlerde yaşanacak daha derin krizlerin habercisi olduğunu ifade etti.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM TROPİK BÖLGELERDE

Küresel ölçekte yapılan analizler, kelebeklerin kıtalar arası hareketliliğinde belirgin bölgesel farklılıklar olduğunu gösteriyor. Tropik bölgelerde kelebeklerin yaşam alanları hızla genişlerken, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarında türlerin yayılım alanlarında ciddi daralmalar tespit edildi. Özellikle kuzey yarımküredeki kelebeklerin sıcaklıklardan kaçmak için daha yüksek rakımlara doğru göç ettiği kaydedildi.

Bilim insanları, bu dramatik hareketliliğin temel nedeninin iklim değişikliği ve aşırı hava olayları olduğunu bildirirken; tarımsal faaliyetler, insan kaynaklı çevresel baskılar ve habitat kaybının da süreci hızlandırdığına dikkat çekti.

KELEBEKLER NEDEN ERKEN UYARI SİNYALİ KABUL EDİLİYOR?

Kelebekler, ekosistemlerin genel sağlığını yansıtan en hassas biyolojik göstergeler arasında yer alıyor. Yaşam döngülerinin çok kısa olması ve sıcaklık, nem gibi mikro iklim değişikliklerine anında tepki vermeleri, onları çevresel bozulmaları diğer canlılardan çok daha önce yansıtan bir erken uyarı sistemi haline getiriyor. Bu nedenle kelebek popülasyonlarındaki ani göçler veya yok oluşlar, besin zincirindeki diğer canlıların da yakın gelecekte benzer tehditlerle karşılaşacağının bilimsel kanıtı sayılıyor.

Araştırma ekibi, mevcut koruma politikalarının artık sabit alanlardan ziyade hareket halindeki türleri de kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini savunuyor. Dr. Chowdhury, türlerin yeni göç rotalarını haritalandırmak ve onları koruyabilmek adına, başta tropik bölgeler olmak üzere acil bir sistematik küresel izleme ağının kurulması gerektiğini duyurdu.