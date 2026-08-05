Alanya turizm sektöründe, ALTAV'ın otel işletmelerinden oda başına 2 Euro katkı payı talep ettiği yönündeki iddia tartışma başlattı. İddiaya göre istenen katkının, kentte düzenlenen ve uluslararası ölçekte büyütülmesi hedeflenen plaj voleybolu organizasyonlarının finansmanında kullanılması planlanıyor.

ALTAV, son dönemde Alanya'nın uluslararası plaj voleybolu merkezi olması hedefi doğrultusunda Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya Belediyesi ile birlikte çok sayıda organizasyon yürütüyor. Vakıf, 2026 yılı için kentin spor turizminde önemli bir merkez haline gelmesini amaçlayan projelerini kamuoyuna açıklamıştı.

ALTİD'İN KARŞI ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sektörde konuşulan iddialara göre ALTAV, katkı talebini otellere ALTİD aracılığıyla iletti. Ancak ALTİD yönetiminin bu uygulamaya sıcak bakmadığı ve söz konusu talebe karşı çıktığı öne sürüldü.

İddiayı dile getiren bazı otel işletmecileri ise geçen yıl da benzer bir katkı talebinin gündeme geldiğini savundu. Turizm sezonunun ekonomik açıdan zor geçtiğini belirten işletmeciler, oda başına ilave ödeme yapılmasının birçok tesis için yeni bir mali yük oluşturacağını ifade etti.

OTELCİLERDEN DENİZ VURGUSU

Katkı talebine tepki gösteren bazı turizmciler, önceliğin plaj voleybolu organizasyonlarından önce deniz ve çevre sorunları olması gerektiğini savundu.

İşletmeciler, Alanya'nın en önemli turizm değerlerinden birinin denizi olduğunu belirterek, deniz suyu kalitesi ve çevre temizliği gibi konulara daha fazla kaynak ayrılmasının sektör açısından daha öncelikli olacağını dile getirdi.

ALTAV'DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Habere konu olan oda başına 2 Euro katkı talebi konusunda haberin yayımlandığı saat itibarıyla ALTAV tarafından kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklamaya ulaşılamadı. Kurumdan veya ilgili taraflardan gelecek açıklamaların tartışmaya açıklık getirmesi bekleniyor.