Başkan Akkuş, itfaiye teşkilatının temel görevinin can ve mal güvenliğini sağlamak ile afetlere karşı her an müdahaleye hazır beklemek olduğunu belirterek idari işleyişe dair önemli bir çağrıda bulundu. Gündem Alanya'nın aktardığı açıklamalara göre Akkuş, itfaiye personelinin masa başında evrak işleriyle zaman kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle sıcak, nemsiz ve poyrazın etkili olduğu günlerde yangın riskinin en üst seviyeye ulaştığına dikkat çekildi. Bu kritik dönemlerde tek bir personelin, bir itfaiye aracının ve hatta saniyelerin bile hayati bir değer taşıdığı ifade edildi.

DENETİM YÜKÜ KİME DEVREDİLMELİ?

Mevcut sistemde işyeri ruhsatlandırma süreçlerindeki itfaiye kontrol ve imza yükü, ekiplerin mesaisinin önemli bir kısmını alıyor. Akkuş, personelin bu tür bürokratik işlemlerle uğraşmak yerine tamamen yangına müdahale hazırlıklarına odaklanmasını talep etti. Söz konusu denetim yetkisinin belediyelerin ilgili teknik birimlerine, diğer yetkili kamu kurumlarına veya denetim yeterliliğine sahip özel kuruluşlara devredilebileceği önerisi gündeme getirildi.

BÖLGESEL YANGIN RİSKİ NEDEN SIFIR TOLERANS GEREKTİRİYOR?

Alanya ve çevresini de kapsayan Akdeniz havzasında yaz aylarında artan sıcaklık ve düşen nem oranları, orman ile yerleşim yeri yangınlarına müdahale süresini hayati kılıyor. İtfaiyenin üzerindeki idari ve bürokratik yüklerin hafifletilmesi, ekiplerin istasyonlardan çıkış hızını artırarak olası felaketlerin büyümeden önlenmesine doğrudan katkı sağlayacak pratik bir adım olarak değerlendiriliyor. Açıklamanın karar bölümünde, itfaiyenin gücünün masada değil sahada olması gerektiği ve bu değişimin artık bir tercih değil acil ihtiyaç olduğu yinelendi.