Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, ülkedeki dijital tüketim alışkanlıklarının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Verilere göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerin genel internet kullanım oranı geçen yılki yüzde 90,9 seviyesinden yüzde 92,3'e yükseldi.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri e-ticaret alanında kaydedildi. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alanların oranı 2025 yılındaki yüzde 55,7'den 2026'da yüzde 60'a çıktı. Yaklaşık on yıl önce sadece yüzde 20,9 olan bu oranın neredeyse üçe katlanması, dijital alışverişin günlük hayatın temel bir parçası haline geldiğini kanıtladı.

TÜİK verilerine göre, erkeklerde internetten alışveriş yapma oranı yüzde 63,4 olurken, kadınlarda bu oran yüzde 56,6 olarak ölçüldü. İnternet kullanıcılarının yüzde 48,3'ünün son üç ay içinde en az bir kez çevrim içi sipariş vermesi de e-ticaretin sürekliliğini ortaya koydu. Genel internet kullanımında ise erkekler yüzde 94,8, kadınlar yüzde 89,9 oranında aktiflik gösterdi.

SOSYAL MEDYADA ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Vatandaşların iletişim ve eğlence tercihleri incelendiğinde, WhatsApp yüzde 90 kullanım oranıyla açık ara ilk sırada yer aldı. Bu platformu yüzde 77,6 ile YouTube ve yüzde 71,1 ile Instagram izledi. İnternet bağlantılı cihazlar kategorisinde ise akıllı televizyonlar yüzde 62'lik kullanım oranıyla evlerin vazgeçilmezi oldu. Akıllı ev aletleri yüzde 18,6, giyilebilir teknolojiler ise yüzde 16,7 oranında tercih edildi.

CİHAZ ALIMINDA EN ÖNEMLİ KRİTER FİYAT

Tüketicilerin son üç ay içinde gerçekleştirdiği cep telefonu, tablet veya bilgisayar alışverişlerinde ekonomik faktörlerin belirleyiciliği net bir şekilde görüldü. Katılımcıların yüzde 89,3'ü satın alma kararında fiyatı ilk sıraya yerleştirdi. Fiyat odaklı bu yaklaşımı sırasıyla donanım özellikleri, enerji verimliliği, marka ve tasarım gibi unsurlar takip etti.

Öte yandan, interneti eğitim ve mesleki gelişim amacıyla kullananların oranının 5,2 puan artışla yüzde 22,9'a çıkması, dijital platformların sadece tüketim değil, kişisel gelişim aracı olarak da önem kazandığını gösterdi.